Мировые поставки OLED-мониторов за год подскочили на 78 % — почти четверть рынка за Asus

По итогам I квартала 2026 года мировые поставки OLED-мониторов сократились на 11 % квартал к кварталу, но подскочили на 78 % в годовом исчислении, подсчитали аналитики TrendForce. Поквартальное снижение продаж обусловлено высокими показателями в IV квартале 2025 года; годовому росту способствовало увеличение поставок панелей QD-OLED.

Мировым лидером на рынке OLED-мониторов стала Asus с долей 24 %. У компании широкий ассортимент продукции: только за отчётный период она выпустила 34-дюймовый монитор с частотой 360 Гц и портативную 16-дюймовую модель. Второй с долей 16,4 % стала Samsung — на стороне корейского производителя выступило собственное производство панелей QD-OLED; хорошим результатам способствовала, в частности, 27-дюймовая QHD-модель.

Источник изображения: trendforce.com

Третье место с долей 12,2 % заняла MSI, опередив AOC/Philips с 12,1 %. MSI преуспела с 31,5-дюймовыми моделями, а также нарастила присутствие в коммерческом и игровом сегментах. В I квартале компания представила 27-дюймовый коммерческий UHD-монитор и 34-дюймовый игровой с частотой 360 Гц. AOC/Philips сделала ставку на OLED-мониторы начального уровня — 27-дюймовые QHD-модели, за счёт чего стала убедительным претендентом на третье место.

Пятой оказалась LG Electronics с долей 9,1 %. В I квартале компания выпустила эксклюзивный 39-дюймовый WUHD-монитор с частотой обновления 165 Гц; как ожидается, эта модель внесёт значительный вклад в объёмы поставок и во II квартале. На долю сверхширокоформатных моделей LG Electronics в отчётный период пришлись 40 % поставок — в текущем квартале этот показатель может приблизиться к 45 %.

Теги: oled, монитор, аналитика, trendforce
