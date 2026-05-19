«Яндекс» повысил грамотность «Алисы AI» при генерации картинок с русским текстом

Генератор изображений в переписке с чат-ботом на основе искусственного интеллекта «Алиса AI» научился генерировать картинки с правильными и длинными надписями на русском языке. Новые возможности доступны как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов.

При генерации картинок с русскоязычным текстом нейросети часто допускают ошибки, потому что их обучение проводится на открытых наборах данных, в которых русский язык представлен незначительно. Поэтому новую модель Alice AI ART компания «Яндекс» обучила на собственном датасете, что помогло втрое сократить число ошибок при создании картинок с русскоязычным текстом. В результате пользователи «Алисы AI» теперь могут создавать постеры и открытки с надписями на русском языке, а бизнес-клиенты Yandex AI Studio — рекламные материалы, посадочные страницы, презентации и брошюры.

Для корректной генерации картинок с русским текстом необходимо особым образом формулировать запросы к «Алисе AI»: приводить текст надписей в кавычках, сложные слова передавать заглавными буквами, а длинные фразы разбивать на короткие фрагменты. Обновлённая модель Alice AI ART, утверждают в «Яндексе», помогла на треть повысить качество изображений: стало больше картинок без искажений, ИИ научился лучше ориентироваться в русском культурном коде. Так, по просьбе изобразить русский народный ансамбль «Алиса AI» показывает гармонистов и балалаечников; а русский праздничный стол ассоциируется с икрой, соленьями и самоваром.

Бизнес-клиенты могут воспользоваться новыми функциями на платформе Yandex AI Studio. Доступен новый инструмент Image Generation Tool, который может использоваться в составе многоступенчатых агентских сценариев. Например, при появлении нового товара в корпоративной базе система может автоматически генерировать его изображение для карточек на торговых площадках.

Теги: яндекс, алиса, ии
