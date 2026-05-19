Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч

В апреле исследователи из Швейцарской высшей технической школа Цюриха раскрыли программную уязвимость, которая незаметно для пользователя компрометирует аппаратную защиту AMD SEV-SNP для конфиденциальных вычислений на платформах AMD EPYC, предоставляя вредоносному облачному хосту полный доступ для чтения и записи в защищённой памяти виртуальной машины.

Источник изображения: AMD

Метод, получивший название Fabricked, использует недостатки процесса обработки шиной Infinity Fabric маршрутизации памяти во время загрузки и может подделывать отчёты о криптографической проверке, на которые пользователи полагаются, чтобы убедиться, что их среда не была взломана.

Исследователи представили результаты в рамках документа USENIX Security 2026, описав эксплойт как полностью детерминированный со 100-процентной вероятностью успеха, без необходимости физического доступа и выполнения кода внутри виртуальной машины-жертвы.

Конфиденциальные вычисления предназначены для решения фундаментальной проблемы доверия в облачной инфраструктуре: у арендаторов вычислительных мощностей часто нет возможности проверить, что облачный провайдер не имеет доступа к их данным. Технология AMD SEV-SNP решает эту проблему, создавая аппаратно-изолированные конфиденциальные виртуальные машины, в которых память шифруется, а доступ контролируется специальным встроенным процессором безопасности под названием PSP. Чтобы обеспечить защиту SEV-SNP использует структуру под названием Reverse Map Table — таблицу управления доступом для каждой страницы, хранящуюся в памяти, — которую PSP безопасно инициализирует во время загрузки. Аттестация, механизм, с помощью которого арендаторы криптографически проверяют, что их среда является подлинной и нетронутой, зависит от наличия этой цепочки. Эксплоит Fabricked предназначен для обхода этого процесса.

Метод основан на компоненте, о котором большинство пользователей никогда не задумываются — Infinity Fabric, внутреннем межчиплетном соединении AMD, которое отвечает за маршрутизацию трафика памяти между ядрами процессора, контроллерами памяти и периферийными устройствами. Поскольку конфигурации платформы различаются в зависимости от аппаратного обеспечения, части Infinity Fabric должны настраиваться во время каждой загрузки с помощью встроенного программного обеспечения материнской платы — UEFI. Согласно собственной модели угроз AMD, этой встроенной программе нельзя явно доверять, поскольку её контролируют облачные провайдеры.

Исследователи обнаружили, что UEFI отвечает за выполнение двух вызовов PSP API, которые блокируют регистры конфигурации Infinity Fabric после инициализации. Скомпрометированный UEFI может просто пропустить их, оставив Data Fabric (слой маршрутизации памяти в Infinity Fabric) доступным для записи злоумышленником даже после активации SEV-SNP.

После этого эксплойт использует второй, едва заметный недостаток. Исследователи обнаружили, что запросы на доступ к памяти PSP некорректно проверялись на соответствие правилам маршрутизации MMIO (правилам, которые обычно используются для взаимодействия с аппаратными устройствами) до применения стандартных правил маршрутизации DRAM. Настроив эти сопоставления MMIO таким образом, чтобы они затеняли область памяти RMP, злоумышленник может добиться того, что записи инициализации PSP будут игнорироваться. RMP не настраивается должным образом, но SEV-SNP всё равно сообщает об успешной инициализации. В результате платформа считает систему безопасной, хотя на самом деле это не так.

При наличии неинициализированной RMP, находящейся под контролем злоумышленника, гипервизор может считывать и записывать данные в произвольную область памяти CVM. Исследователи продемонстрировали два конкретных эксплойта: включение режима отладки на работающей CVM после аттестации, что даёт гипервизору возможность расшифровывать произвольную область памяти виртуальной машины, оставаясь незамеченным для гостевой системы; и массовую подмену отчётов об аттестации, что позволяет использовать вредоносный образ в качестве доверенного.

Исследователи подтвердили возможность использования этого эксплойта на процессорах AMD EPYC на Zen 5. В рекомендациях AMD также перечислены обновления встроенного ПО для процессоров Zen 3 и Zen 4, что указывает на наличие уязвимостей в процессорах разных поколений. AMD признала наличие уязвимости после того, как в августе 2025 года исследователи сообщили о ней. Компания присвоила ей идентификатор CVE-2025-54510 и опубликовала рекомендации по обеспечению безопасности в рамках бюллетеня AMD-SB-3034 после снятия эмбарго на публикацию отчёта об уязвимости в апреле 2026 года.

Организациям, использующим конфиденциальные вычисления на базе процессоров AMD EPYC, следует уточнить у своего облачного провайдера, установлено ли обновлённое встроенное ПО, закрывающее данную уязвимость. AMD выпустила исправления для платформ Zen 3, Zen 4 и Zen 5. Потребительские компьютеры и системы обычных облачных сервисов, не использующие конфиденциальные вычисления SEV-SNP, не подвержены этой уязвимости.

Теги: безопасность данных, уязвимость, amd epyc
