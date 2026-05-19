SMILE впервые сфотографирует магнитосферу Земли целиком — европейско-китайская обсерватория уже в космосе

19 мая 2026 года в 00:52 по местному времени с космодрома Куру во Французской Гвиане (в 06:52 мск) в седьмой раз стартовала новая лёгкая европейская ракета Vega C. Ракета успешно вывела в космос космический аппарат SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) — невероятно сложную обсерваторию для наблюдения за солнечным ветром и поведением магнитного поля Земли. Это совместный проект Китая и ЕС и, под давлением обстоятельств, последний.

Час спустя после запуска станция SMILE развернула солнечные панели. После отделения от последней ступени ракеты аппарат оказался на круговой низкой орбите высотой около 700 км. На следующем этапе станция выполнит 11 включений собственного двигателя, чтобы перейти на сильно вытянутую научную орбиту: примерно от 5000 км над Южным полюсом до 121 000 км над Северным полюсом. На этой орбите SMILE сможет по 40–45 часов подряд наблюдать околоземное пространство «снаружи», практически непрерывно отслеживая солнечную сторону магнитосферы и северное полярное сияние.

Главная новизна проекта — попытка впервые получить глобальные изображения земной магнитосферы в мягком рентгеновском диапазоне. Обычно магнитосферу изучали локально: спутник пролетал через плазму и регистрировал поля и частицы только в конкретной точке пространства. SMILE в корне меняет подход к сбору данных о процессах в магнитосфере нашей планеты: его Soft X-ray Imager (SXI) — регистратор мягкого рентгеновского излучения, разработанный под руководством Университета Лестера, — будет картировать носовую ударную волну, магнитопаузу и «дыры» в магнитных полях на полюсах по рентгеновскому свечению, возникающему при взаимодействии ионов солнечного ветра с нейтральными атомами земной экзосферы. Более того, на борту SMILE установлен датчик, который будет фиксировать те же процессы в ультрафиолетовом диапазоне. Всё вместе это даст новый уровень понимания связи солнечного ветра с магнитосферой и ионосферой.

Полезная нагрузка зонда состоит из четырёх приборов общей массой около 70 кг: SXI, ультрафиолетового визуализатора полярных сияний UVI, анализатора лёгких ионов LIA и магнитометра MAG. SXI работает в диапазоне 0,2–2,5 кэВ, использует широкоугольную оптику «глаз лобстера» на микроканальных пластинах с иридиевым покрытием и поле зрения около 15,5° × 26°; его фокальная плоскость построена на двух крупных ПЗС-матрицах — самых больших в своём роде.

Разработка станции SMILE началась в 2016 году как совместный проект ESA и Китайской академии наук. Создание станции затянулось — сказались в том числе ковидные ограничения. И, похоже, это последний совместный проект ЕС и Китая. С этого года ЕС запретил финансирование научных проектов с участием китайских учёных.

Теги: esa, космический зонд, запуск ракеты, солнечная система
