Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси

Российская компания «Бюро 1440» (принадлежит «ИКС холдинг»), развёртывающая группировку низкоорбитальных аппаратов для доступа в интернет, заключила соглашение о сотрудничестве с «Белинтерсат» — национальным спутниковым оператором Республики Беларусь. Документ был подписан на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщают «Ведомости» со ссылкой на российскую компанию.

В рамках соглашения «Бюро 1440» обеспечит жителям Беларуси доступ к сервису спутниковой связи. В соседней республике будут созданы и расширены партнёрская и клиентская сети. «Соглашение с „Белинтерсат“ — первый шаг на пути масштабирования нашего сотрудничества с игроками телеком-рынка на международном уровне», — заявил Дмитрий Агафонов, замгендиректора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440».

Совместный проект поможет сократить цифровое неравенство и реализовать комплексный план по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре, отметил технический директор «Белинтерсата» Олег Винярский.

Первая партия из 16 спутников «Бюро 1440» стартовала на орбиту 23 марта. Они разработаны на собственной платформе компании. Аппараты располагают системой связи на архитектуре 5G NTN, обновлённой системой питания, терминалами межспутниковой лазерной связи и плазменной двигательной установкой.