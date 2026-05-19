Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Российский спутниковый интернет от «Бюро...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси

Российская компания «Бюро 1440» (принадлежит «ИКС холдинг»), развёртывающая группировку низкоорбитальных аппаратов для доступа в интернет, заключила соглашение о сотрудничестве с «Белинтерсат» — национальным спутниковым оператором Республики Беларусь. Документ был подписан на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщают «Ведомости» со ссылкой на российскую компанию.

Источник изображения: 1440.space

Источник изображения: 1440.space

В рамках соглашения «Бюро 1440» обеспечит жителям Беларуси доступ к сервису спутниковой связи. В соседней республике будут созданы и расширены партнёрская и клиентская сети. «Соглашение с „Белинтерсат“ — первый шаг на пути масштабирования нашего сотрудничества с игроками телеком-рынка на международном уровне», — заявил Дмитрий Агафонов, замгендиректора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440».

Совместный проект поможет сократить цифровое неравенство и реализовать комплексный план по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре, отметил технический директор «Белинтерсата» Олег Винярский.

Первая партия из 16 спутников «Бюро 1440» стартовала на орбиту 23 марта. Они разработаны на собственной платформе компании. Аппараты располагают системой связи на архитектуре 5G NTN, обновлённой системой питания, терминалами межспутниковой лазерной связи и плазменной двигательной установкой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«МегаФон» показал станцию для запуска сети 5G и 4G в любой точке России — через отечественный аналог Starlink
AST SpaceMobile разогнала спутниковый интернет для смартфонов почти в пять раз
Ракета Atlas V доставила 29 интернет-спутников Amazon Leo на орбиту — группировка достигла 270 аппаратов
Китайские учёные впервые воспроизвели механизм гибели нашей Вселенной в сценарии ложного вакуума
Спутниковый интернет Starlink подорожал на $5–10
Baikal обещает к 2030 году выпустить «основу суверенных дата-центров» — отечественные ИИ-чипы, совместимые с Nvidia CUDA
Теги: бюро 1440, беларусь, спутниковый интернет
бюро 1440, беларусь, спутниковый интернет
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
В Китае запущен подводный 24-МВт дата-центр — он работает на энергии ветра и охлаждается океанской водой
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом 24 мин.
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей 2 ч.
VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов 2 ч.
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами 2 ч.
Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч 2 ч.
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде 2 ч.
Илон Маск назвал решение суда по делу OpenAI «техническим» и пообещал его обжаловать 2 ч.
РТК-ЦОД представил модульное решение «Ковчег» для обеспечения полной сохранности данных 4 ч.
«Яндекс» повысил грамотность «Алисы AI» при генерации картинок с русским текстом 6 ч.
Мультяшный экшен Into The Unwell не выйдет в 2026 году — разработчики слишком бурно отпраздновали День вафель 6 ч.
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках 29 мин.
На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу 34 мин.
Представлены накладные наушники Marshall Milton с активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов за $229 40 мин.
Arctic выпустила высокоэффективные термопрокладки TP-4 42 мин.
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми 2 ч.
Электрический Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером в истории Нюрбургринга 2 ч.
ASML пообещала первые серийные чипы на High-NA EUV уже в этом году 2 ч.
SMILE впервые сфотографирует магнитосферу Земли целиком — европейско-китайская обсерватория уже в космосе 2 ч.
Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси 2 ч.
Смартфон Трампа реален — журналисты получили первые T1 Phone для обзоров 2 ч.