Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках

На смартфонах Google Pixel проявилась проблема, о которой уже сообщили несколько пользователей: при поступлении входящего звонка не срабатывает вибрация. Производитель не подтвердил её официально, но владельцы устройств уже нашли ряд обходных решений.

Симптомы проявляются немного по-разному, но проблема имеет общий характер: при входящем звонке смартфон не вибрирует, и владелец узнаёт об этом, получив уведомление о пропущенном. В одном из уведомлений значилось, что «Беззвучный режим активирован», но вибрация была включена, и никакие дополнительные правила не применялись. Самое простое решение — перейти в настройки устройства и убедиться, что вибрация при входящий звонках включена.

Ещё один вариант — проверить ползунок виброотклика и не ставить его на 100 %. Последнее решение, по словам одного из пользователей, предложили в поддержке Google. Там же, утверждает он, посоветовали отключить адаптивную вибрацию при оповещениях, включить и отключить режимы «Сон» и «Не беспокоить», чтобы устранить некие «фантомные» состояния, а также проверить, не установлена ли мелодия звонка на значение «Нет». При обсуждении проблемы на платформе Reddit официальный аккаунт Pixel пытался оказать владельцам фирменных смартфонов помощь, а в некоторых случаях рекомендовал обращаться в техподдержку.

Гарантированного решения проблемы пока не предложено, и публично Google наличие проблемы не подтверждала. По крайней мере одному из владельцев смартфонов Pixel рекомендовали произвести сброс к заводским настройкам. Причину проблемы определить пока не удалось.