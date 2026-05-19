Samsung объявила о старте продаж новых мониторов Odyssey и ViewFinity — вплоть до 6K

Samsung объявила о старте продаж новых моделей игровых мониторов серии Odyssey, а также потребительских моделей серии ViewFinity. Помимо 32-дюймового Odyssey G8 (G80HS), поступившего в продажу ещё в прошлом месяце, производитель выпустил 27-дюймовый Odyssey G8 (G80HF), 27- и 32-дюймовые Odyssey OLED G8 (G80SH) и 32-дюймовый Odyssey OLED G7 (G73SH). Линейку мониторов ViewFinity представляют 40-дюймовая модель ViewFinity S8 (S85TH) и 27-дюймовая ViewFinity S8 (S80HF).

Среди ключевых особенностей 27-дюймовой модели Odyssey G8 (G80HF) производитель выделяет поддержку разрешения 5K при частоте обновления 180 Гц или QHD при частоте 360 Гц. В основе монитора используется IPS-матрица. Как и ранее выпущенный 32-дюймовый Odyssey G8 (G80HS), 27-дюймовая модель оснащена портом DisplayPort 2.1, поддерживает технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, а также формат HDR10+ Gaming с динамической оптимизацией яркости и контрастности без ручной регулировки.

Для 27- и 32-дюймовых Odyssey OLED G8 (G80SH) заявлено использование OLED-панелей Penta Tandem с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц, а также технологии Glare Free для снижения бликов без ухудшения качества изображения OLED. Мониторы оснащены портом USB-C с поддержкой зарядки мощностью до 98 Вт.

Мониторы оснащены разъёмом DisplayPort 2.1, поддерживают технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, а также формат HDR10+ Gaming. Кроме того, они имеют сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500.

Модель Odyssey OLED G7 (G73SH) с диагональю экрана 32 дюйма поддерживает двойной режим работы. Панель может обеспечивать разрешение 4K и частоту обновления 165 Гц или разрешение Full HD при частоте обновления 330 Гц. Также монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400 и поддерживает форматы HDR10+/HDR10+ Gaming.

Samsung заявляет, что линейка мониторов ViewFinity S8 разработана для удовлетворения потребностей современных профессионалов, сочетая высокое разрешение, расширенные возможности подключения и эргономическую гибкость.

Серию компания пополнила 40-дюймовой моделью ViewFinity S8 (S85TH). В её основе используется изогнутая VA-матрица с WUHD-разрешением (5120 × 2160 пикселей), частотой обновления 144 Гц и временем отклика 4 мс. Большая площадь экрана повышает удобство многозадачности. Монитор оснащён интерфейсом Thunderbolt 5 (USB-C) с пропускной способностью 80 Гбит/с и поддержкой зарядки мощностью 140 Вт. Поддержка технологии Easy Connection обеспечивает высокоскоростную передачу данных и упрощённое подключение между устройствами. Также у монитора есть KVM-переключатель.

Модель ViewFinity S8 (S80HF) с диагональю экрана 27 дюймов поддерживает разрешение 5K (5120 × 2880 пикселей), обладает частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс. Монитор предлагает подключение через USB-C для упрощения передачи данных и зарядки устройств.

Стоимость новых мониторов Odyssey и ViewFinity S8 компания не сообщила.

Теги: samsung, samsung odyssey, samsung viewfinity, игровые мониторы, va матрица, oled, ips матрица
