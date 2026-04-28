Компания Samsung выпустила 32-дюймовый игровой монитор Odyssey G8 (G80HS) с разрешением 6K. Новинку анонсировали ещё в декабре прошлого года, а затем показали на выставке CES 2026 в начале текущего. Компания позиционирует его в качестве «первого 32-дюймового игрового 6K-монитора».

В основе Odyssey G8 (G80HS) используется матрица Fast IPS, поддерживающая два режима работы: разрешение 6144 × 3456 (6K) пикселей при частоте обновления 165 Гц и 3072 × 1728 (3K) пикселей при частоте обновления 330 Гц. Плотность пикселей на дюйм у новинки составляет 224 PPI.

Дисплей обладает скоростью отклика 1 мс (GtG), контрастностью 1000:1 и яркостью 350 кд/м2 в режиме SDR. Для монитора заявлена поддержка 10-битной глубины цвета с возможностью отображения более 1 млрд цветов и оттенков.

Монитор предлагает поддержку динамической смены частоты обновления (VRR), а также технологий синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Среди игровых функций и настроек заявлены Black Equalizer для регулировки различимости глубоких теней, цифровой прицел и функция Core Sync для синхронизации подсветки монитора с происходящим на экране.

Монитор оснащён эргономичной подставкой с регулировкой высоты экрана над столом, а также углов поворота и наклона. В набор внешних разъёмов монитора входят два HDMI, один DisplayPort, 3,5-мм аудиовыход, а также USB-концентратор с двумя восходящими USB-B и двумя нисходящими USB-A.

По информации VideoCardz, Samsung Odyssey G8 (G80HS) доступен для предварительного заказа на немецком сайте Samsung, где оценивается в €1499. Поставки монитора ожидаются с 19 июня.