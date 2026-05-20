Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Valve удалила из Steam бесплатную игру, ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Valve удалила из Steam бесплатную игру, которая втайне похищала данные пользователей

Компания Valve удалила условно-бесплатный хоррор Beyond The Dark из цифрового магазина Steam, поскольку за вывеской игры скрывалось вредоносное ПО, способное красть данные пользователей.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Как подметил блогер Эрик Паркер (Eric Parker), специализирующийся на вопросах кибербезопасности, после запуска Beyond The Dark втайне похищала пароли, данные браузера и криптовалюту пользователей.

Паркер выяснил, что в файле Beyond The Dark под названием UnityPlayer.dll содержится скрытое вредоносное ПО. На фоне жалоб игроков Valve удалила проект из Steam, хотя его страница всё ещё доступна.

Портал PCGamesN обратил внимание, что на релизе в декабре 2024 года Beyond The Dark выглядела и называлась совсем по-другому — ещё недавно это была пошаговая стратегия Rodent Race, вдохновлённая шахматами.

Примерно две недели назад, с 4 мая (см. записи в базе данных SteamDB), описание и файлы Rodent Race были полностью заменены. Предполагается, что злоумышленник взломал аккаунт существующего разработчика в Steam.

Скриншот из Beyond The Dark (источник изображения: Steam)

Скриншот из Beyond The Dark (источник изображения: Steam)

Преступник воспользовался лазейкой в системе. Перед размещением в Steam все игры должны пройти предварительную проверку, однако обновлений уже выпущенных продуктов это правило не касается.

Стоит отметить, что Beyond The Dark — далеко не первая игра в Steam, скрывавшая вредоносный код. Ранее ФБР объявило о поиске жертв троянских игр (BlockBlasters, Chemia, PirateFi, Tokenova и другие), распространявшихся в магазине Valve.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox
Похоже, Lords of the Fallen 2 всё-таки выйдет в Steam — CI Games разорвала издательское соглашение с Epic Games
Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора
Вслед за Anthropic и OpenAI компания Google открыла тестировщикам доступ к защитнику CodeMender
Microsoft отказывается от двухфакторной аутентификации по SMS в пользу ключей доступа
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования
Теги: steam, valve, хоррор
steam, valve, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Google выпустила Gemini Omni — ИИ для генерации видео из текста, фото, аудио и любых других данных
В «Яндекс Музыке» радикально обновилась «Моя волна»
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
В WhatsApp появятся одноразовые сообщения, исчезающие после прочтения 9 мин.
Google представила крупнейшее обновление поиска за более чем 25 лет 37 мин.
Wizards of the Coast отменила грандиозный боевик по Dungeons & Dragons от новой студии режиссёра God of War III и Star Wars Jedi: Survivor 44 мин.
Valve удалила из Steam бесплатную игру, которая втайне похищала данные пользователей 2 ч.
От теории к практике ИИ: Dell анонсировала масштабное обновление платформы AI Factory with NVIDIA 2 ч.
Google Wear OS 7 получила обновления в реальном времени, виджеты и многое другое 2 ч.
Google показала Antigravity 2.0 — платформу для программистов, которая позволит управлять целой «командой» ИИ-агентов 3 ч.
Google мельком показала загадочную функцию Android Halo — этот шар «подсветит» работу ИИ-агентов 4 ч.
Google научила ИИ Project Genie превращать панорамы Street View в игровую 3D-вселенную 4 ч.
Google ответила на Claude Mythos — представлен ИИ-агент CodeMender для автоматического поиска и исправления дыр в ПО 4 ч.
«Байкал Электроникс» готовит ИИ-ускорители с FP8-производительностью до 1 Пфлопс и совместимостью с CUDA 6 мин.
Alibaba представила ускоритель Zhenwu M890, заточенный под работу с ИИ-агентами 17 мин.
«Бюро 1440» обеспечит спутниковым интернетом 135 пассажирских поездов 2 ч.
OpenAI признала дефицит ИИ-мощностей и начала продавать гарантированный доступ к ним 3 ч.
Крупнейшая забастовка в истории Samsung всё ближе — переговоры снова провалились 3 ч.
В Apple началась большая перестройка команд, создающих iPhone, Mac и Vision Pro 4 ч.
NASA испытает первые космические «заправки» для полётов к Луне и Марсу 10 ч.
Sony выпустила юбилейные наушники WH-1000X The ColleXion за $650 с шумоподавлением и урезанной автономностью 11 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука MSI Stealth 16 AI+ B3W: не размениваться на мелочи 11 ч.
До 84 ядер и 384 Мбайт L3-кеша: AMD опубликовала подробности о телеком-процессорах EPYC 8005 (Sorano) 12 ч.