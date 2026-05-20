Google Wear OS 7 получила обновления в реальном времени, виджеты и многое другое

Google рассказала на конференции I/O 2026 о нововведениях платформы Wear OS 7 для умных часов. Она обещает быть на 10 % экономичнее по заряду аккумуляторов в сравнении с предшественницей; некоторые модели устройств получат доступ к Gemini Intelligence. Появились также виджеты, обновления в реальном времени и другие функции.

Источник изображений: android-developers.googleblog.com

Знакомая по Android функция обновлений в реальном времени (Live Updates) будет работать и на Wear OS: уведомления отображаются на главном экране часов, показывая динамическую информацию в зависимости от приложения — например, таймер обратного отсчёта для сервисов доставки. На смену полноэкранным плиткам пришли виджеты размером 2 × 1 или 2 × 2 в стиле Android 16; к сожалению, размещать виджеты друг над другом на одном экране не получится — это реализовано только для Samsung Galaxy Watch.

Предусмотрена возможность интеграции функций искусственного интеллекта Gemini Intelligence — для этого есть средства API AppFunctions. С ними разработчики интегрируют свои приложения с Google Gemini, позволяя пользователям вызывать Gemini для автоматизации задач на Wear OS 7. Ещё одно нововведение — стандартный интерфейс отслеживания тренировок, который могут подключать разработчики приложений: мониторинг сердечного ритма, управление мультимедиа и другие функции.

Некоторые изменения претерпел универсальный интерфейс медиаплеера — когда в приложениях начинается воспроизведение мультимедиа, параметрами автоматического запуска можно управлять через Wear OS 7. Доступно управление параметрами вывода мультимедиа — можно выбрать, например, Google Cast или Bluetooth. Для разработчиков доступно множество новых функций, которые, по крайней мере в теории, упростят навигацию и разработку циферблатов. Общедоступная версия Wear OS 7 выйдет в этом году, а предварительная сборка Wear OS 7 Canary доступна для разработчиков уже сейчас.

Теги: google, wear os, gemini intelligence
