Google представила Gemini Intelligence — следующий эволюционный шаг Gemini на Android-смартфонах

На посвящённой Android презентации Google рассказала о пакете новых функций на основе искусственного интеллекта Gemini Intelligence. На самых мощных смартфонах ИИ сможет управлять широким набором приложений, генерировать элементы пользовательского интерфейса и заполнять формы.

Некоторые функции ИИ-агента уже работают на последних моделях смартфонов Google Pixel и Samsung Galaxy S26. До настоящего момента ИИ поддерживал управление лишь небольшим числом приложений, например, для заказа такси и доставки еды, но в обозримом будущем Google пообещала расширить их набор; доступны они будут на большем количестве устройств. Ещё одно важное нововведение — мультимодальность. Сейчас управление ИИ-агентом Gemini осуществляется при помощи текстовых и голосовых запросов, но в перспективе он сможет принимать в качестве команд снимки экрана и фотографии: можно будет отправить ему скриншот списка покупок из приложения для заметок, и он добавит эти товары в корзину. При условии, что смартфон поддерживает Gemini Intelligence, конечно.

Функция Create My Widget в пакете Gemini Intelligence, как отметили в Google, является первым шагом к «генеративному пользовательскому интерфейсу». Она работает в соответствии со своим названием — создаёт по текстовому описанию виджеты, которые добавляются на домашний экран смартфона. Велосипедист, например, может запросить погодный виджет, который с первого взгляда показывает направление ветра и осадки; а также панель для вывода конкретных рецептов — скажем, блюд с высоким содержанием белка. Созданные ИИ виджеты могут отображаться не только на смартфоне, но и на умных часах с Wear OS. Возможно, на грядущем мероприятии Google I/O компания расскажет об идее «генеративного пользовательского интерфейса» подробнее.

В мобильной версии Chrome появились некоторые функции Gemini из настольной версии браузера. В частности, это кнопка Gemini, по нажатии которой можно отправить ИИ-помощнику содержимое текущей страницы и задать ему вопросы прямо в браузере. Подписчикам платных тарифов Google AI Pro или Ultra будет доступна также функция автоматического поиска и выполнение задач — например, запись на приём, — но её придётся подождать до июня.

Gemini получил поддержку автозаполнения при работе с формами. Обратившись к функции Personal Intelligence, ИИ-помощник изучает данные из «Google Фото» и Gmail и подставляет нужную информацию, например, номер автомобиля пользователя. Функции Gemini Intelligence будут развёртываться в течение года, пообещали в Google.