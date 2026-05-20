Gartner: ИИ создаст больше рабочих мест, чем ликвидирует

Начиная с 2028 года искусственный интеллект будет создавать больше рабочих мест, чем ликвидировать, уверены аналитики Gartner. Работодателям потребуются надёжные кадровые резервы, а ценность сотрудников будет оцениваться иначе.

По мере того, как организации внедряют ИИ и перестраивают работу вокруг него, они меняют структуру и кадровый состав. 40 % организаций упразднили устаревшие должности, чтобы лучше соответствовать потребностям бизнеса, и почти половина перестроили структуру отделов, сделав её более кроссфункциональной и гибкой, показал проведённый Gartner в декабре 2025 года опрос, в котором участвовали 110 руководителей кадровых служб в компаниях. Из-за этих перестановок у многих сотрудников исчезают чёткие пути продвижения по службе. ИИ ускоряет этот процесс: возможности для развития сокращаются, традиционные должности начального уровня автоматизируются, и у молодых специалистов оказывается меньше шансов развить навыки принятия решений и приобрести базовые знания.

Чтобы задействовать потенциал ИИ в полной мере, организациям необходимо перейти от систем продвижения, основанных на опыте, к системам, основанным на навыках: внимание придётся сместить на ускоренное развитие компетенций и иное продвижение талантов. Кадровикам придётся определить навыки, имеющие наибольшее значение для достижения успеха на следующем уровне, и снизить приоритет тех, которые устаревают. Далее потребуется создать инфраструктуру для поддержки ускоренного развития, в том числе стимулов, которые поощряют развитие компетенций, и масштабируемые механизмы обучения — симуляции и среды для отработки навыков под руководством наставника.

Расставив приоритеты в отношении перспективных навыков, кадровики смогут выявить сотрудников с базовыми компетенциями, способностью обучаться и адаптироваться, что потребуется на более высоких должностях, даже если эти сотрудники не соответствуют историческим критериям должности. Работники и особенно руководители должны уметь ориентироваться в условиях неопределённости, направлять команды в процессе непрерывной трансформации и добиваться успеха, исходя не только из опыта. Изменения становятся рутинными, а у сотрудников появляется возможность самостоятельно осваивать новые навыки по мере того, как ИИ преобразует рабочий процесс.