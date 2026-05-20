Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Gartner: ИИ создаст больше рабочих мест,...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Gartner: ИИ создаст больше рабочих мест, чем ликвидирует

Начиная с 2028 года искусственный интеллект будет создавать больше рабочих мест, чем ликвидировать, уверены аналитики Gartner. Работодателям потребуются надёжные кадровые резервы, а ценность сотрудников будет оцениваться иначе.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

По мере того, как организации внедряют ИИ и перестраивают работу вокруг него, они меняют структуру и кадровый состав. 40 % организаций упразднили устаревшие должности, чтобы лучше соответствовать потребностям бизнеса, и почти половина перестроили структуру отделов, сделав её более кроссфункциональной и гибкой, показал проведённый Gartner в декабре 2025 года опрос, в котором участвовали 110 руководителей кадровых служб в компаниях. Из-за этих перестановок у многих сотрудников исчезают чёткие пути продвижения по службе. ИИ ускоряет этот процесс: возможности для развития сокращаются, традиционные должности начального уровня автоматизируются, и у молодых специалистов оказывается меньше шансов развить навыки принятия решений и приобрести базовые знания.

Чтобы задействовать потенциал ИИ в полной мере, организациям необходимо перейти от систем продвижения, основанных на опыте, к системам, основанным на навыках: внимание придётся сместить на ускоренное развитие компетенций и иное продвижение талантов. Кадровикам придётся определить навыки, имеющие наибольшее значение для достижения успеха на следующем уровне, и снизить приоритет тех, которые устаревают. Далее потребуется создать инфраструктуру для поддержки ускоренного развития, в том числе стимулов, которые поощряют развитие компетенций, и масштабируемые механизмы обучения — симуляции и среды для отработки навыков под руководством наставника.

Расставив приоритеты в отношении перспективных навыков, кадровики смогут выявить сотрудников с базовыми компетенциями, способностью обучаться и адаптироваться, что потребуется на более высоких должностях, даже если эти сотрудники не соответствуют историческим критериям должности. Работники и особенно руководители должны уметь ориентироваться в условиях неопределённости, направлять команды в процессе непрерывной трансформации и добиваться успеха, исходя не только из опыта. Изменения становятся рутинными, а у сотрудников появляется возможность самостоятельно осваивать новые навыки по мере того, как ИИ преобразует рабочий процесс.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Будущее Google в сфере ИИ сильно зависит от доверия пользователей и доступа к их личным данным
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Google мельком показала загадочную функцию Android Halo — этот шар «подсветит» работу ИИ-агентов
Google представила трио ИИ-функций Gemini for Science для учёных
Google теперь обрабатывает 3,2 квадриллиона ИИ-токенов в месяц — в семь раз больше, чем год назад
Google представила крупнейшее обновление поиска за более чем 25 лет
Теги: ии, кадры, навыки
ии, кадры, навыки
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
«Sims, твои дни сочтены»: новый геймплей амбициозного симулятора жизни Paralives впечатлил фанатов жанра
Разработчики Dark Scrolls отложили релиз на месяц, чтобы наиграться в Mina the Hollower от создателей Shovel Knight 27 мин.
Meta готова предоставить ИИ-ботам конкурентов бесплатный доступ к WhatsApp, но с ограничениями 44 мин.
Gartner: ИИ создаст больше рабочих мест, чем ликвидирует 49 мин.
Warhorse подтвердила работу над RPG по «Властелину колец» и следующей Kingdom Come: Deliverance 2 ч.
Embracer Group разделится на две компании, а Deus Ex, Legacy of Kain, Red Faction и Thief могут получить продолжение 3 ч.
Google представила трио ИИ-функций Gemini for Science для учёных 3 ч.
Будущее Google в сфере ИИ сильно зависит от доверия пользователей и доступа к их личным данным 3 ч.
Базис, СберТех и Гистех создадут конвейер безопасной разработки для ГосТеха 3 ч.
Google теперь обрабатывает 3,2 квадриллиона ИИ-токенов в месяц — в семь раз больше, чем год назад 4 ч.
В WhatsApp появятся одноразовые сообщения, исчезающие после прочтения 4 ч.
Энтузиаст собрал самый отвлекающий в мире компьютер — он заполнен дисплеями с 15 000 гифок 33 мин.
Представлен робот Cheffy E.G.O.R. — он разбивает и готовит яйца 37 мин.
До сотни за две секунды: Mercedes-Benz представила спортивное электрокупе AMG GT 39 мин.
Минус 223 °C и вечная тьма: учёные предложили разместить лазерную лунную GPS прямо в кратерах 42 мин.
Tesla построит в Техасе огромный завод солнечных панелей — их будут использовать не только на Земле 3 ч.
«Байкал Электроникс» готовит ИИ-ускорители с FP8-производительностью до 1 Пфлопс и совместимостью с CUDA 4 ч.
Alibaba представила ускоритель Zhenwu M890, заточенный под работу с ИИ-агентами 4 ч.
«Бюро 1440» обеспечит спутниковым интернетом 135 пассажирских поездов 5 ч.
OpenAI признала дефицит ИИ-мощностей и начала продавать гарантированный доступ к ним 6 ч.
Крупнейшая забастовка в истории Samsung всё ближе — переговоры снова провалились 6 ч.