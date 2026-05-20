Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Google начала переводить «пожизненно бес...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google начала переводить «пожизненно бесплатные» аккаунты G Suite Legacy на платные тарифы

Google начала рассылать давним пользователям сервисов G Suite Legacy уведомления о необходимости вносить оплату за подписку на Workspace — в противном случае они лишатся доступа к Gmail, «Диску», «Календарю» и другим сервисам. Компания отметила эти учётные записи как используемые в коммерческих целях.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Явление приобрело массовый характер, жалуются пользователи Reddit: Google обвиняет старых пользователей G Suite Legacy в нарушении политики в отношении некоммерческого использования — те в ответ настаивают, что используют указанные аккаунты только для семейной электронной почты и подключения личных доменов. Поисковый гигант пытается провести эту кампанию не впервые — в 2022 году он тоже пытался свернуть бесплатные учётные записи G Suite Legacy, но отказался от своей инициативы, когда люди подняли шум. Теперь, в мае 2026 года, их снова обвиняют в нарушении правил Google.

«Чтобы продолжить пользоваться вашими сервисами, пожалуйста, перейдите на платную подписку Google Workspace. Следите за уведомлениями о процессе апелляции в консоли администратора Google или по электронной почте. Если вы не предпримете никаких действий в течение 45-дневного срока обжалования, Google начнёт приостанавливать работу основных сервисов Google Workspace, включая Gmail, „Календарь”, „Диск” и Meet. В результате вы потеряете доступ к основным сервисам и данным», — говорится в уведомлении.

«Устаревшая бесплатная версия G Suite предназначена только для личного некоммерческого использования. Если пользователи идентифицируются как коммерческие, мы применяем нашу существующую политику и помогаем им перейти на Google Workspace. Любой, кто считает, что его учётная запись была ошибочно идентифицирована как используемая в коммерческих целях, может подать апелляцию», — заявил ресурсу The Register представитель Google Workspace.

Процедура апелляций выглядит крайне непрозрачной, жалуются пользователи. Одному из пользователей её первоначально отклонили, но после подачи запроса на доступ в соответствии с «Общим регламентом защиты данных» (GDPR) компания изменила своё решение и восстановила учётную запись. Но не всем так повезло: ссылаясь на некие «сигналы» Google в некоторых случаях загоняет пользователей в ловушку, заставляя неумышленно связывать личные аккаунты с деловой деятельностью. Были и случаи, когда апелляцию семейной группы просто отклонили. Есть версия, что действия Google могут быть связаны с доменами, которые имели отношение к публичным бизнес-объявлениям, сайтам или профилям Google Business — пояснений от компании так и не последовало.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Будущее Google в сфере ИИ сильно зависит от доверия пользователей и доступа к их личным данным
Google мельком показала загадочную функцию Android Halo — этот шар «подсветит» работу ИИ-агентов
Google научила ИИ Project Genie превращать панорамы Street View в игровую 3D-вселенную
Embracer Group разделится на две компании, а Deus Ex, Legacy of Kain, Red Faction и Thief могут получить продолжение
Google представила крупнейшее обновление поиска за более чем 25 лет
Wizards of the Coast отменила грандиозный боевик по Dungeons & Dragons от новой студии режиссёра God of War III и Star Wars Jedi: Survivor
Теги: google, workspace, политика компании
google, workspace, политика компании
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Nvidia призвала пользователей срочно обновить старые драйверы GeForce — в них нашли семёрку опасных уязвимостей
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
«Sims, твои дни сочтены»: новый геймплей амбициозного симулятора жизни Paralives впечатлил фанатов жанра
«С возвращением, Empire Earth»: трейлер исторической стратегии Imperium Eternal напомнил фанатам жанра о серии с 25-летней историей 26 мин.
Google начала переводить «пожизненно бесплатные» аккаунты G Suite Legacy на платные тарифы 2 ч.
Разработчики Dark Scrolls отложили релиз на месяц, чтобы наиграться в Mina the Hollower от создателей Shovel Knight 3 ч.
Meta готова предоставить ИИ-ботам конкурентов бесплатный доступ к WhatsApp, но с ограничениями 3 ч.
Gartner: ИИ создаст больше рабочих мест, чем ликвидирует 3 ч.
Warhorse подтвердила работу над RPG по «Властелину колец» и следующей Kingdom Come: Deliverance 3 ч.
Embracer Group разделится на две компании, а Deus Ex, Legacy of Kain, Red Faction и Thief могут получить продолжение 4 ч.
Google представила трио ИИ-функций Gemini for Science для учёных 4 ч.
Будущее Google в сфере ИИ сильно зависит от доверия пользователей и доступа к их личным данным 5 ч.
Базис, СберТех и Гистех создадут конвейер безопасной разработки для ГосТеха 5 ч.
Италия намерена построить «крупнейший в Европе» дата-центр на территории бывшей электростанции в городе Трино 13 мин.
Российские процессоры «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch заподозрили в недостаточном уровне «отечественности» 2 ч.
Энтузиаст собрал самый отвлекающий в мире компьютер — он заполнен дисплеями с 15 000 гифок 3 ч.
Представлен робот Cheffy E.G.O.R. — он разбивает и готовит яйца 3 ч.
До сотни за две секунды: Mercedes-Benz представила спортивное электрокупе AMG GT 3 ч.
Минус 223 °C и вечная тьма: учёные предложили разместить лазерную лунную GPS прямо в кратерах 3 ч.
Tesla построит в Техасе огромный завод солнечных панелей — их будут использовать не только на Земле 4 ч.
«Байкал Электроникс» готовит ИИ-ускорители с FP8-производительностью до 1 Пфлопс и совместимостью с CUDA 5 ч.
Alibaba представила ускоритель Zhenwu M890, заточенный под работу с ИИ-агентами 6 ч.
«Бюро 1440» обеспечит спутниковым интернетом 135 пассажирских поездов 7 ч.