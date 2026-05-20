Google начала переводить «пожизненно бесплатные» аккаунты G Suite Legacy на платные тарифы

Google начала рассылать давним пользователям сервисов G Suite Legacy уведомления о необходимости вносить оплату за подписку на Workspace — в противном случае они лишатся доступа к Gmail, «Диску», «Календарю» и другим сервисам. Компания отметила эти учётные записи как используемые в коммерческих целях.

Явление приобрело массовый характер, жалуются пользователи Reddit: Google обвиняет старых пользователей G Suite Legacy в нарушении политики в отношении некоммерческого использования — те в ответ настаивают, что используют указанные аккаунты только для семейной электронной почты и подключения личных доменов. Поисковый гигант пытается провести эту кампанию не впервые — в 2022 году он тоже пытался свернуть бесплатные учётные записи G Suite Legacy, но отказался от своей инициативы, когда люди подняли шум. Теперь, в мае 2026 года, их снова обвиняют в нарушении правил Google.

«Чтобы продолжить пользоваться вашими сервисами, пожалуйста, перейдите на платную подписку Google Workspace. Следите за уведомлениями о процессе апелляции в консоли администратора Google или по электронной почте. Если вы не предпримете никаких действий в течение 45-дневного срока обжалования, Google начнёт приостанавливать работу основных сервисов Google Workspace, включая Gmail, „Календарь”, „Диск” и Meet. В результате вы потеряете доступ к основным сервисам и данным», — говорится в уведомлении.

«Устаревшая бесплатная версия G Suite предназначена только для личного некоммерческого использования. Если пользователи идентифицируются как коммерческие, мы применяем нашу существующую политику и помогаем им перейти на Google Workspace. Любой, кто считает, что его учётная запись была ошибочно идентифицирована как используемая в коммерческих целях, может подать апелляцию», — заявил ресурсу The Register представитель Google Workspace.

Процедура апелляций выглядит крайне непрозрачной, жалуются пользователи. Одному из пользователей её первоначально отклонили, но после подачи запроса на доступ в соответствии с «Общим регламентом защиты данных» (GDPR) компания изменила своё решение и восстановила учётную запись. Но не всем так повезло: ссылаясь на некие «сигналы» Google в некоторых случаях загоняет пользователей в ловушку, заставляя неумышленно связывать личные аккаунты с деловой деятельностью. Были и случаи, когда апелляцию семейной группы просто отклонили. Есть версия, что действия Google могут быть связаны с доменами, которые имели отношение к публичным бизнес-объявлениям, сайтам или профилям Google Business — пояснений от компании так и не последовало.