Новая State of Play пройдёт в ночь на 3 июня — будет расширенная демонстрация Marvel’s Wolverine и не только

Издательство Sony Interactive Entertainment (SIE) анонсировало игровую презентацию State of Play, которая начнётся 3 июня в 00:00 по московскому времени. Информация появилась в официальном блоге PlayStation.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Мероприятие будет идти больше часа, и на нём должны отметиться ведущие студии со всего мира. Трейлеры обновлений, премьеры новых проектов и геймплейные демонстрации ранее анонсированных игр — всё это уместится в отведённые 60 с лишним минут.

Отдельного внимания на июньской State of Play удостоится Marvel’s Wolverine от создателей дилогии Marvel’s Spider-Man из Insomniac Games. Разработчики планируют показать боевую систему грядущего супергеройского боевика и раскрыть новые детали игрового процесса.

Напомним, предыдущая игровая презентация от SIE прошла в начале года. В рамках февральского выпуска State of Play были анонсированы ремейки классической трилогии God of War, сборник ремастеров Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, психологический хоррор Silent Hill: Townfall и другие проекты.

Теги: state of play, sony interactive entertainment
