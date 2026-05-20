Настольные приложения «Яндекс Диска» перестанут нормально работать у бесплатных пользователей

Бесплатно пользоваться десктопным приложением «Яндекс Диск» станет невозможно — из-за возросшей нагрузки на инфраструктуру компания оставит его только для тех, кто оформит платный тариф. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сервиса «Яндекс 360».

Облачная синхронизация файлов для пользователей бесплатных тарифов «Яндекс Диска» будет отключена 3 июня — подписка потребуется для приложений сервиса под Microsoft Windows и Apple macOS. Без подписки в приложении можно будет открывать только те файлы, что были заранее сохранены на устройстве. Эту меру в «Яндекс 360» объяснили тем, что десктопное приложение всё чаще используется для работы с файлами большого объёма, а это требует значительных ресурсов. «В рамках развития сервиса мы переносим эти возможности в подписочную модель. Для части пользователей доступно специальное предложение со скидкой на первые месяцы», — сообщили представители сервиса. Сами тарифы остались прежними.

По состоянию на конец мая 2026 года для физических лиц действуют две линейки тарифов «Яндекс 360»: адресованная одиночным пользователям линейка «Для себя» с объёмом облачного пространства от 200 Гбайт до 2 Тбайт обойдётся от 319 до 699 руб. в месяц; «Семейная» предлагает те же объёмы по цене от 379 до 839 руб. в месяц.

Облачные хранилища, помимо «Яндекса», предлагают, в частности, «Сбер», VK («Облако Mail») и МТС. В «Сбере» сообщили, что на бесплатном тарифе доступны 15 Гбайт облачного хранилища; функции синхронизации и искусственного интеллекта доступны всем бесплатно и без подписки. Хранение и синхронизация файлов в «Облаке Mail» также предоставляется всем пользователям — платная подписка позволяет увеличить объёмы хранилища, воспользоваться функциями ИИ и не видеть рекламу.