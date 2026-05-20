Сегодня 20 мая 2026
Настольные приложения «Яндекс Диска» перестанут нормально работать у бесплатных пользователей

Бесплатно пользоваться десктопным приложением «Яндекс Диск» станет невозможно — из-за возросшей нагрузки на инфраструктуру компания оставит его только для тех, кто оформит платный тариф. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сервиса «Яндекс 360».

Источник изображения: 360.yandex.ru

Облачная синхронизация файлов для пользователей бесплатных тарифов «Яндекс Диска» будет отключена 3 июня — подписка потребуется для приложений сервиса под Microsoft Windows и Apple macOS. Без подписки в приложении можно будет открывать только те файлы, что были заранее сохранены на устройстве. Эту меру в «Яндекс 360» объяснили тем, что десктопное приложение всё чаще используется для работы с файлами большого объёма, а это требует значительных ресурсов. «В рамках развития сервиса мы переносим эти возможности в подписочную модель. Для части пользователей доступно специальное предложение со скидкой на первые месяцы», — сообщили представители сервиса. Сами тарифы остались прежними.

По состоянию на конец мая 2026 года для физических лиц действуют две линейки тарифов «Яндекс 360»: адресованная одиночным пользователям линейка «Для себя» с объёмом облачного пространства от 200 Гбайт до 2 Тбайт обойдётся от 319 до 699 руб. в месяц; «Семейная» предлагает те же объёмы по цене от 379 до 839 руб. в месяц.

Облачные хранилища, помимо «Яндекса», предлагают, в частности, «Сбер», VK («Облако Mail») и МТС. В «Сбере» сообщили, что на бесплатном тарифе доступны 15 Гбайт облачного хранилища; функции синхронизации и искусственного интеллекта доступны всем бесплатно и без подписки. Хранение и синхронизация файлов в «Облаке Mail» также предоставляется всем пользователям — платная подписка позволяет увеличить объёмы хранилища, воспользоваться функциями ИИ и не видеть рекламу.

Теги: яндекс, синхронизация, подписка
