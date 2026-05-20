Apple похвалилась, что пресекла мошеннические транзакции на $11,2 млрд за шесть лет и на этом не остановится

По мере расширения цифрового пространства злоумышленники совершенствуют свои методы воздействия на потребителей и бизнес. Используя экспертный анализ и искусственный интеллект, Apple в 2025 году отклонила более 2 млн проблемных заявок на приложения и заблокировала более 1,1 млрд попыток создания мошеннических учётных записей. В 2025 году предотвращено потенциально мошеннических транзакций на сумму более $2,2 млрд, а за последние шесть лет — на более чем $11,2 млрд.

App Store — это глобальная платформа, которую еженедельно посещают более 850 млн пользователей. За последние годы злоумышленники усовершенствовали свои методы обмана пользователей, используя такие тактики, как внедрение бот-сетей для создания поддельных учётных записей, рассылки спама пользователям, манипулирования графиками или создания поддельных отзывов.

В прошлом году системы безопасности Apple деактивировали 40,4 млн учётных записей клиентов за мошенничество и злоупотребления. также были заблокированы 193 тыс. учётных записей разработчиков из-за опасений по поводу мошенничества и отклонено более 138 000 заявок на регистрацию разработчиков.

Apple в 2025 году обнаружила и заблокировала 28 тыс. нелегальных приложений в пиратских магазинах, включая вредоносное ПО, порнографические приложения, приложения для азартных игр и пиратские версии легальных приложений из App Store. Только за последний месяц Apple предотвратила 2,9 млн попыток установить или запустить приложения, распространяемые незаконно вне App Store или одобренных альтернативных магазинов приложений.

Поскольку инструменты разработки на основе ИИ приводят к резкому увеличению количества приложений, процесс проверки Apple плавно масштабируется, чтобы гарантировать, что каждое новое приложение и обновление приложения соответствуют высоким стандартам App Store в отношении конфиденциальности, безопасности и качества.

В 2025 году команда проверки приложений оценила более 9,1 млн заявок на приложения, что помогло привлечь на платформу более 306 000 новых разработчиков. Кроме того, за несоответствие рекомендациям App Store было отклонено более 2 млн заявок, включая более 1,2 млн новых приложений и почти 800 тыс. обновлений.

Система проверки приложений Apple сочетает человеческий опыт и машинное обучение и постоянно совершенствуется. Для поддержания безопасности и доверия к App Store компания использует сочетание ручной проверки и передового ИИ для выявления проблемных отзывов и завышенных оценок. ИИ также используется для выявления сложных вредоносных шаблонов, анализа сходства приложений и выявления потенциально проблемных изменений в обновлениях.

Apple предоставляет разработчикам сервис TestFlight, позволяющий тестировать продукты и получать отзывы от реальных пользователей. Apple проверяет предварительные версии ПО, прежде чем оно станет доступно пользователям на TestFlight, чтобы гарантировать соответствие приложений стандартам безопасности компании. Только в 2025 году Apple заблокировала более 2,5 миллионов заявок в TestFlight из-за мошенничества или проблем с безопасностью.

В 2025 году Apple обработала более 1,3 млрд оценок и отзывов. Используя инструменты проактивного обнаружения, компания выявила и заблокировала около 195 млн мошеннических оценок и отзывов. Для дальнейшей защиты целостности поиска приложений Apple заблокировала почти 7800 мошеннических приложений в результатах поиска App Store и ещё 11 500 приложений в чартах App Store.

Более 680 000 приложений используют платёжные технологии Apple для безопасной продажи товаров и услуг. В прошлом году Apple предотвратила мошеннические транзакции на сумму более $2,2 млрд, заблокировала использование более 5,4 млн украденных кредитных карт и отменила доступ к транзакциям для почти 2 млн учётных записей.

Категория «Дети» в App Store содержит приложения, которые соответствуют строгим ограничениям по возрастным рейтингам и внутриигровой рекламе. В 2025 году Apple отклонила более 5000 приложений из категории «Дети» за несоответствие правилам App Store. Apple предоставляет разработчикам множество бесплатных инструментов, которые помогают создавать приложения, соответствующие возрасту пользователей, включая API Declared Age Range и PermissionKit.

Apple также предлагает помощь родителям в контроле использования устройств детьми, включая возможность устанавливать ограничения на приложения, расписание перерывов и ограничения на контент и конфиденциальность. Родители могут одобрять каждую загрузку и внутриигровую покупку на устройствах своих детей.