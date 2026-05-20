Хакеры слили данные клиентов Trump Mobile и раскрыли реальные продажи смартфона T1

В преддверии начала продаж скандально известного смартфона Trump Mobile T1 начали появляться сообщения об утечках конфиденциальной информации клиентов с сайта компании. Утечка также показала, сколько заказов на T1 было размещено, и это на порядок меньше, чем утверждали вирусные цифры в СМИ.

Пользователь YouTube voidzilla первым сообщил о предполагаемой утечке, получив анонимную информацию от пожелавшего остаться неизвестным хакера об уязвимости на сайте Trump Mobile. Хакер утверждает, что при размещении поддельного заказа на смартфон он смог «просканировать всю базу данных предварительных заказов». Таким образом он получил доступ к электронным письмам, номерам телефонов и почтовым адресам, но не к данным кредитных карт.

Информация об уязвимости косвенно подтверждается пользователями YouTube voidzilla и penguinz0, которые делали заказы на смартфон Trump Mobile T1, а теперь обнаружили свои данные в присланном злоумышленником файле.

Утечка, по всей видимости, включает в себя все размещённые заказы на телефон, что позволяет предположить, сколько всего заказов было размещено. Согласно данным voidzilla, было «примерно 10 000 уникальных клиентов и около 30 000 уникальных заказов на телефоны», хотя неясно, все ли заказы касаются именно устройства или являются заказом SIM-карты из тарифного плана 47 от Trump Mobile. В любом случае, это намного меньше цифры в 590 000, которая неоднократно публиковалась в СМИ за последние шесть месяцев.