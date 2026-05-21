Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Google выложила в открытый доступ код эк...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google выложила в открытый доступ код эксплойта для уязвимости в Chromium, которую не исправляла 29 месяцев

Google выложила в открытый доступ код эксплойта для уязвимости в браузере Chromium, о которой ей сообщили 29 месяцев назад и которая до сих пор не исправлена. Проблема затрагивает миллионы пользователей Chrome, Microsoft Edge и других браузеров на основе Chromium — включая Brave, Opera, Vivaldi и Arc. Браузеры Firefox и Safari уязвимости не подвержены.

Источник изображения: chromium.org

Источник изображения: chromium.org

Эксплойт использует API фоновой загрузки (Background Fetch) — механизм для скачивания крупных файлов в фоновом режиме. Через него злоумышленник запускает на устройстве жертвы фоновый процесс (сервис-воркер), который остаётся постоянно активным. Соединение инициируется кодом на вредоносном сайте и в зависимости от браузера либо восстанавливается, либо сохраняется даже после перезагрузки устройства.

Фактически устройство превращается в часть ограниченного ботнета (сети заражённых устройств): может заходить на вредоносные сайты, выступать анонимным прокси-сервером, участвовать в DDoS-атаках и отслеживать активность пользователя. Эксплойт способен объединить тысячи, а то и миллионы устройств.

Лира Ребейн (Lyra Rebane), независимый исследователь, обнаружившая уязвимость и конфиденциально сообщившая о ней в Google в конце 2022 года, заявила, что воспользоваться эксплойтом, по её словам, довольно просто, хотя его масштабирование потребует усилий. Два разработчика Chromium назвали проблему серьёзной уязвимостью с уровнем критичности S1 — вторым по серьёзности.

Уязвимость 29 месяцев оставалась неизвестной за пределами команды Chromium. В среду утром она появилась в открытом баг-трекере проекта. Ребейн сначала решила, что проблему устранили, но выяснила: патч не вышел. Google удалила публикацию, однако она вместе с кодом эксплойта по-прежнему доступна на архивных сайтах. Компания не ответила на запрос о причинах и сроках исправления.

По словам Ребейн, долгие задержки с патчами — обычное дело, но в этот раз срок оказался рекордным. Она объяснила это тем, что уязвимость не выходит за привычные границы безопасности и не даёт доступа к почте или компьютеру, из-за чего назначенные сотрудники Google не разобрались в проблеме.

Обнаружить эксплойт трудно, и неопытный пользователь, скорее всего, спишет это на мелкий баг. По данным внутренних логов, функция фоновой загрузки используется в Chrome минимально — в среднем около 17 файлов на пользователя в день, что, по мнению разработчиков, подтверждает отсутствие масштабной эксплуатации уязвимости. Ребейн сомневается в эксплуатации за пределами Chrome, но рекомендует пользователям Chromium-браузеров обращать внимание на окна загрузок, появляющиеся без причины.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Баг в обновлении добавил в Google Chrome 148 неудаляемую панель закладок
Найден новый способ обхода шифрования Google Chrome для кражи паролей
В интернет без мышки: Microsoft начала внедрять клавиатурную навигацию по сайтам
Цукерберг успокоил сотрудников Meta✴: новых массовых увольнений в этом году не ожидается
Хакеры слили данные клиентов Trump Mobile и раскрыли реальные продажи смартфона T1
Apple похвалилась, что пресекла мошеннические транзакции на $11,2 млрд за шесть лет и на этом не остановится
Теги: google, chromium, браузеры, уязвимости, безопасность
google, chromium, браузеры, уязвимости, безопасность
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
AM4 жив! Юбилейный Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition появился в продаже в Индии за $310
Intel запустила разработку сверхтонких техпроцессов Intel 10A и 7A, а первые 14-ангстремные чипы отправят на опыты уже в октябре
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм 27 мин.
Google выложила в открытый доступ код эксплойта для уязвимости в Chromium, которую не исправляла 29 месяцев 32 мин.
Модель OpenAI решила задачу Эрдёша — и на этот раз с подтверждением математиков 37 мин.
Нейросеть Gemini начнёт объяснять пользователям, почему им стоит купить тот или иной товар 39 мин.
Postgres Professional представила СУБД Postgres Pro AXE для гибридных нагрузок 7 ч.
Цукерберг успокоил сотрудников Meta: новых массовых увольнений в этом году не ожидается 7 ч.
Microsoft позвала звёздного аналитика Мэттью Болла спасать стратегию Xbox 8 ч.
«Очередной шедевр Amanita»: авангардная головоломка Phonopolis от авторов Machinarium и Samorost стартовала в Steam с рейтингом 96 % 9 ч.
Embracer подтвердила сроки релиза следующей игры Warhorse Studios — новая Kingdom Come может выйти уже в 2027 году 10 ч.
Хакеры слили данные клиентов Trump Mobile и раскрыли реальные продажи смартфона T1 11 ч.
Ридеры Boox серии Poke 7 получили рифлёный дизайн и поддержку Google Play 30 мин.
Выручка Nvidia в прошлом квартале взлетела на 85 % до рекордных $81,6 млрд 51 мин.
Samsung увернулась от забастовки, способной взвинтить цены на память — рабочие добились повышения премий 8 ч.
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом 9 ч.
Founders Edition, но не от Nvidia: китайская Lisuan Tech показала игровую видеокарту LX 7G100 в эталонном исполнении 9 ч.
Alibaba представила ИИ-ускоритель Zhenwu M890, который втрое быстрее предшественника 11 ч.
Суперкомпьютер по подписке: Bull предоставила Airbus инфраструктуру HPC-as-a-service 12 ч.
«Билайн бизнес» сообщил о массовом внедрении аудиобейджей с ИИ — они проанализировали 600 тысяч часов разговоров 12 ч.
Представлен iQOO 15T — игровой смартфон с разогнанным Dimensity 9500, 200-Мп камерой и батареей на 8000 мА⋅ч 13 ч.
AMD готовит мини-ПК Ryzen AI Halo для вайб-кодинга без облака за $3999 13 ч.