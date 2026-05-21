Google выложила в открытый доступ код эксплойта для уязвимости в Chromium, которую не исправляла 29 месяцев

Google выложила в открытый доступ код эксплойта для уязвимости в браузере Chromium, о которой ей сообщили 29 месяцев назад и которая до сих пор не исправлена. Проблема затрагивает миллионы пользователей Chrome, Microsoft Edge и других браузеров на основе Chromium — включая Brave, Opera, Vivaldi и Arc. Браузеры Firefox и Safari уязвимости не подвержены.

Эксплойт использует API фоновой загрузки (Background Fetch) — механизм для скачивания крупных файлов в фоновом режиме. Через него злоумышленник запускает на устройстве жертвы фоновый процесс (сервис-воркер), который остаётся постоянно активным. Соединение инициируется кодом на вредоносном сайте и в зависимости от браузера либо восстанавливается, либо сохраняется даже после перезагрузки устройства.

Фактически устройство превращается в часть ограниченного ботнета (сети заражённых устройств): может заходить на вредоносные сайты, выступать анонимным прокси-сервером, участвовать в DDoS-атаках и отслеживать активность пользователя. Эксплойт способен объединить тысячи, а то и миллионы устройств.

Лира Ребейн (Lyra Rebane), независимый исследователь, обнаружившая уязвимость и конфиденциально сообщившая о ней в Google в конце 2022 года, заявила, что воспользоваться эксплойтом, по её словам, довольно просто, хотя его масштабирование потребует усилий. Два разработчика Chromium назвали проблему серьёзной уязвимостью с уровнем критичности S1 — вторым по серьёзности.

Уязвимость 29 месяцев оставалась неизвестной за пределами команды Chromium. В среду утром она появилась в открытом баг-трекере проекта. Ребейн сначала решила, что проблему устранили, но выяснила: патч не вышел. Google удалила публикацию, однако она вместе с кодом эксплойта по-прежнему доступна на архивных сайтах. Компания не ответила на запрос о причинах и сроках исправления.

По словам Ребейн, долгие задержки с патчами — обычное дело, но в этот раз срок оказался рекордным. Она объяснила это тем, что уязвимость не выходит за привычные границы безопасности и не даёт доступа к почте или компьютеру, из-за чего назначенные сотрудники Google не разобрались в проблеме.

Обнаружить эксплойт трудно, и неопытный пользователь, скорее всего, спишет это на мелкий баг. По данным внутренних логов, функция фоновой загрузки используется в Chrome минимально — в среднем около 17 файлов на пользователя в день, что, по мнению разработчиков, подтверждает отсутствие масштабной эксплуатации уязвимости. Ребейн сомневается в эксплуатации за пределами Chrome, но рекомендует пользователям Chromium-браузеров обращать внимание на окна загрузок, появляющиеся без причины.