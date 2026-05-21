Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Нереида оказалась единственным исконным ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Нереида оказалась единственным исконным спутником Нептуна — её состав не похож на состав объектов пояса Койпера

Спутник Нептуна Нереида (англ. Nereid), вероятно, уцелел в составе первоначальной системы планеты, а не был захвачен из пояса Койпера — области ледяных тел за орбитой Нептуна. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного 20 мая в журнале Science Advances, на основе данных космического телескопа NASA «Джеймс Уэбб» (James Webb).

Источник изображений: NASA, ESA, CSASTScI, JPL=Caltech, USGS

Источник изображений: NASA, ESA, CSASTScI, JPL=Caltech, USGS

Долгое время считалось, что Нереида попала в систему Нептуна извне — так же, как Тритон, крупнейший спутник планеты, который был захвачен гравитацией Нептуна из пояса Койпера. Обычно такой захват разрушает орбиты других тел, обращающихся вокруг планеты, или выбрасывает их из её системы, поэтому выживание исконного спутника считалось маловероятным. Нерегулярная и сильно вытянутая орбита Нереиды только подкрепляла эту версию.

На необычность Нереиды обратили внимание ещё в 1949 году, когда спутник открыл астроном Джерард Койпер (Gerard Kuiper), чьим именем назван пояс Койпера. В статье об открытии он написал: «Есть некоторые основания надеяться, что этот объект может стать ключом к необычной космогонической проблеме, которую представляет система Нептуна».

На снимке аппарата Voyager 2 видна Нереида, спутник Нептуна

На снимке аппарата Voyager 2 видна Нереида, спутник Нептуна

Команда во главе с Мэтью Беляковым (Matthew Belyakov) из Калифорнийского технологического института (Caltech) пошла двумя путями: провела наблюдения с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» и смоделировала динамику системы Нептуна на ранних этапах её существования. Чуть более десяти минут наблюдений хватило, чтобы показать, что Нереида существенно отличается от объектов пояса Койпера.

Спутник оказался значительно богаче водяным льдом и ярче, а также имел более выраженный голубой оттенок. При этом летучие органические соединения, типичные для тел пояса Койпера, на нём обнаружены не были. Моделирование также показало, каким образом захват Тритона мог вытолкнуть Нереиду на её нынешнюю вытянутую орбиту. Иными словами, необычная орбита объясняется не внешним происхождением спутника, а потрясением, вызванным захватом Тритона.

Цветная мозаика Тритона, крупнейшего спутника Нептуна, составлена по снимкам, которые зонд NASA Voyager 2 сделал во время пролёта мимо планеты в 1989 году

Цветная мозаика Тритона, крупнейшего спутника Нептуна, составлена по снимкам, которые зонд NASA Voyager 2 сделал во время пролёта мимо планеты в 1989 году

«Нереида — это значительное отклонение от нормы», — заявил Беляков. По его словам, новые данные меняют представление об истории системы Нептуна. Вместо сценария, согласно которому объекты этой системы сформировались или попали туда уже после захвата Тритона, исследование предлагает другую картину: Нереида, вероятно, является одним из родных спутников планеты, пережившим это событие.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обсерватория «Чандра» обнаружила следы древнего галактического ДТП в считавшемся спокойным скоплении Abell 2029
Взрывы белых карликов-каннибалов оказались неоднородными и годами искажали картину тёмной энергии
Спутник LINK прошёл испытания и приблизил спасение обсерватории Swift от сгорания в атмосфере
SpaceX остаётся убыточной компанией и больше всего сейчас тратит на ИИ, а не на космос
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
SpaceX отложила запуск огромной ракеты Starship V3 на 21 мая
Теги: нептун, космос, астрофизика, астрономия, джеймс уэбб
нептун, космос, астрофизика, астрономия, джеймс уэбб
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
AM4 жив! Юбилейный Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition появился в продаже в Индии за $310
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Intel запустила разработку сверхтонких техпроцессов Intel 10A и 7A, а первые 14-ангстремные чипы отправят на опыты уже в октябре
«С возвращением, Empire Earth»: трейлер исторической стратегии Imperium Eternal напомнил фанатам жанра о серии с 25-летней историей
Cloudflare сравнила Anthropic Mythos с опытным исследователем 3 мин.
Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм 3 ч.
Google выложила в открытый доступ код эксплойта для уязвимости в Chromium, которую не исправляла 29 месяцев 3 ч.
Модель OpenAI решила задачу Эрдёша — и на этот раз с подтверждением математиков 3 ч.
Нейросеть Gemini начнёт объяснять пользователям, почему им стоит купить тот или иной товар 3 ч.
Postgres Professional представила СУБД Postgres Pro AXE для гибридных нагрузок 8 ч.
Цукерберг успокоил сотрудников Meta: новых массовых увольнений в этом году не ожидается 8 ч.
Microsoft позвала звёздного аналитика Мэттью Болла спасать стратегию Xbox 9 ч.
«Очередной шедевр Amanita»: авангардная головоломка Phonopolis от авторов Machinarium и Samorost стартовала в Steam с рейтингом 96 % 10 ч.
Embracer подтвердила сроки релиза следующей игры Warhorse Studios — новая Kingdom Come может выйти уже в 2027 году 12 ч.
OpenAI торопится подать заявку на IPO до конца текущей недели 6 мин.
Глава Nvidia признал, что компания сдала китайский рынок конкурирующей Huawei 27 мин.
Microsoft продолжила закупать кредиты на удаление углерода: BioCirc получила контракт на 650 000 тонн CO2 49 мин.
SpaceX остаётся убыточной компанией и больше всего сейчас тратит на ИИ, а не на космос 2 ч.
Ридеры Boox серии Poke 7 получили рифлёный дизайн и поддержку Google Play 3 ч.
Выручка Nvidia в прошлом квартале взлетела на 85 % до рекордных $81,6 млрд 3 ч.
Samsung увернулась от забастовки, способной взвинтить цены на память — рабочие добились повышения премий 10 ч.
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом 11 ч.
Founders Edition, но не от Nvidia: китайская Lisuan Tech показала игровую видеокарту LX 7G100 в эталонном исполнении 11 ч.
Alibaba представила ИИ-ускоритель Zhenwu M890, который втрое быстрее предшественника 13 ч.