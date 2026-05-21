Нереида оказалась единственным исконным спутником Нептуна — её состав не похож на состав объектов пояса Койпера

Спутник Нептуна Нереида (англ. Nereid), вероятно, уцелел в составе первоначальной системы планеты, а не был захвачен из пояса Койпера — области ледяных тел за орбитой Нептуна. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного 20 мая в журнале Science Advances, на основе данных космического телескопа NASA «Джеймс Уэбб» (James Webb).

Долгое время считалось, что Нереида попала в систему Нептуна извне — так же, как Тритон, крупнейший спутник планеты, который был захвачен гравитацией Нептуна из пояса Койпера. Обычно такой захват разрушает орбиты других тел, обращающихся вокруг планеты, или выбрасывает их из её системы, поэтому выживание исконного спутника считалось маловероятным. Нерегулярная и сильно вытянутая орбита Нереиды только подкрепляла эту версию.

На необычность Нереиды обратили внимание ещё в 1949 году, когда спутник открыл астроном Джерард Койпер (Gerard Kuiper), чьим именем назван пояс Койпера. В статье об открытии он написал: «Есть некоторые основания надеяться, что этот объект может стать ключом к необычной космогонической проблеме, которую представляет система Нептуна».

Команда во главе с Мэтью Беляковым (Matthew Belyakov) из Калифорнийского технологического института (Caltech) пошла двумя путями: провела наблюдения с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» и смоделировала динамику системы Нептуна на ранних этапах её существования. Чуть более десяти минут наблюдений хватило, чтобы показать, что Нереида существенно отличается от объектов пояса Койпера.

Спутник оказался значительно богаче водяным льдом и ярче, а также имел более выраженный голубой оттенок. При этом летучие органические соединения, типичные для тел пояса Койпера, на нём обнаружены не были. Моделирование также показало, каким образом захват Тритона мог вытолкнуть Нереиду на её нынешнюю вытянутую орбиту. Иными словами, необычная орбита объясняется не внешним происхождением спутника, а потрясением, вызванным захватом Тритона.

«Нереида — это значительное отклонение от нормы», — заявил Беляков. По его словам, новые данные меняют представление об истории системы Нептуна. Вместо сценария, согласно которому объекты этой системы сформировались или попали туда уже после захвата Тритона, исследование предлагает другую картину: Нереида, вероятно, является одним из родных спутников планеты, пережившим это событие.