Вместо Titanfall 3: разработчики Splitgate анонсировали мультиплеерный шутер с титанами Empulse

Разработчики из американской студии 1047 Games, известной по условно-бесплатным мультиплеерным шутерам Splitgate, устали ждать Titanfall 3 и анонсировали свой сетевой боевик с гигантскими боевыми роботами.

Как и предполагали недавние слухи, новый проект 1047 Games называется Empulse. Игра представляет собой динамичный командный шутер в формате «6 на 6» с акцентом на передвижение. Трейлера пока нет — лишь несколько скриншотов.

События Empulse развернутся на улицах постутопического города Freehold, каждый район которого предоставляет игрокам «поверхности, вертикальность и маршруты» для выстраивания цепочек движений и достижения состояния потока.

Пользователям предстоит бегать по стенам, применять крюк-кошку, запускать себя в воздух с помощью площадок Holojumps, изменять поверхности с бомбами P.A.I.N.T. и пилотировать мехами, чтобы переломить ход боя.

Роботы оснащены тяжёлым вооружением, уникальными способностями и огромным запасом здоровья. Механические колоссы появляются на карте в случайном порядке и дают игрокам ощутимое преимущество.

Empulse создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Старт раннего доступа запланирован на 2026 год. Судя по информации на странице в сервисе Valve, проект получит текстовый перевод на русский.

Параллельно 1047 Games развивает Splitgate: Arena Reloaded для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S. На релизе в июне 2025 года игра называлась Splitgate 2, но в декабре была переименована.