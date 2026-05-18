Надёжный инсайдер поделился первыми подробностями Empulse — духовного наследника Titanfall от создателей Splitgate

Прошлым летом на фестивале Summer Game Fest 2025 руководитель американской студии 1047 Games Иэн Пру (Ian Proulx) заявил, что мечтает увидеть Titanfall 3, а теперь, похоже, работает над превращением своей мечты в реальность.

Напомним, в конце марта Пру подтвердил, что небольшая команда в составе 1047 Games приступила к работе над шутером с упором на передвижение, вдохновлённым Titanfall и Call of Duty: Black Ops 3.

По данным надёжного инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson) с портала Insider Gaming, проект проходит под кодовым названием Empulse, внешне напоминает XDefiant и выглядит как духовный наследник Titanfall.

Как передаёт Хендерсон, который видел геймплей Empulse, для перемещения по карте игроки смогут использовать крюк-кошку, бег по стенам и разбросанных по арене гигантских боевых роботов.

Мехи в Empulse «поразительно похожи» на титанов из Titanfall. Хендерсон видел одного из них — он оснащён пулемётом, ракетной установкой и энергетическим щитом. Будут ли в проекте другие варианты механических колоссов, неясно.

Предполагается, что Empulse находится на стадии «пред-альфы» и будет официально анонсирована до конца 2026 года. Условно-бесплатной или премиальной станет игра, на данном этапе не уточняется.

Сейчас 1047 Games занята условно-бесплатным сетевым шутером Splitgate: Arena Reloaded для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S. На релизе в июне 2025 года игра называлась Splitgate 2, но в декабре была переименована.

Теги: titanfall, 1047 games, шутер
