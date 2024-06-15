XDefiant — зов долга, но не тот. Рецензия

Жанр Сетевой шутер Издатель Ubisoft Разработчик Ubisoft San Francisco Минимальные требования Процессор Intel Core i3-10105F 3,7 ГГц / AMD Ryzen 3 3100 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560, 65 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-10400 2,9 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 Дата выхода 21 мая 2024 года Локализация Текст Возрастной ценз От 16 лет Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Сейчас, когда Microsoft завершила слияние с Activision Blizzard, серия Call of Duty может выйти на новый уровень — у неё не только наверняка вырастут бюджеты, но и игры станут доступнее благодаря раздачам по подписке Game Pass. Конкурировать с таким гигантом станет ещё сложнее, но Ubisoft решила рискнуть — её шутер XDefiant явно пытается походить на «колду» с таким же динамичным геймплеем и быстрыми матчами. Мы уже делились впечатлениями от проекта на стадии технического тестирования, а теперь пришло время оценить финальную версию.

Называть XDefiant «клоном» Call of Duty не совсем справедливо. Хотя незнающий человек наверняка не поймёт, что перед ним игра совершенно другой серии, геймплейные отличия всё же имеются. Главное из них — наличие персонажей с уникальными умениями, примерно как в Overwatch. Такое пытались периодически реализовывать в подсерии Black Ops, но основной «фишкой» серии это так и не стало. Здесь же это одна из главных особенностей, поскольку герои не просто выдуманы, а взяты из вселенных Ubisoft.

В XDefiant все персонажи разбиты на пять группировок, и у каждой из них есть по два активных навыка (выбираете любимый в начале каждого матча) и одно абсолютное умение, «ульта». Например, повстанцы из Far Cry — это местные медики, помогающие восстановить здоровье товарищам по команде. А Фантомы из Ghost Recon Phantoms — что-то вроде танков. У них чуть больше здоровья, чем у всех остальных, а их щиты оберегают от входящего урона — есть как большой энергетический барьер, который размещаешь на земле, так и обычный противоударный металлический щит, который носишь в руках. Во время технического теста нельзя было опробовать супершпионов из «Эшелона» — агенты из Splinter Cell становятся невидимыми и сканируют местность, чтобы подсветить ближайших противников. В полной версии они доступны с ходу.

Однако даже с учётом всех этих способностей XDefiant остаётся похожей больше на Call of Duty, нежели на Overwatch. Частично это связано с тем, что здешние способности не меняют ход матча так существенно, как это происходит в шутере Blizzard, а некоторые из них вообще не вяжутся с остальными элементами игры. Взять тех же медиков — вроде бы здорово лечить товарищей, особенно в узких коридорах, где постоянно происходят перестрелки. Вот только для устранения оппонентов из любого оружия нужно не больше шести выстрелов, поэтому если два игрока встречаются лицом к лицу, один из них тут же погибает и лечить его уже незачем. Когда я играл за медика, возможности восстановить кому-то здоровье возникали очень редко, причём это было проблемой даже в режимах вроде «Эскорта», где несколько человек вместе толкают груз.

Даже «ульты» здесь довольно слабые, да и прервать игрока во время их активации очень просто. Чистильщики из The Division достают огнемёты и в течение 12 секунд могут поливать огнём врагов, но выносливее они не становятся, так что любой снайпер быстро их устранит. Фантомы создают вокруг себя щит и вооружаются электрической пушкой, наносящей огромный урон вблизи, но если кто-то забежит внутрь щита, долго с такой «ультой» не протянешь. Перезарядка у этих мощных способностей очень долгая — даже самый опытный игрок сможет активировать их от силы дважды за матч. В некоторых режимах это позволит заработать больше очков для команды — например, вы будете дольше удерживать точку в «Оккупации», — но в целом что «ульты» есть, что их нет, разница несущественна.

Поэтому в большинстве случаев я вообще забывал о том, что мой персонаж умеет делать что-то особенное, и полагался в основном на огнестрельное оружие. В этом плане к XDefiant придраться трудно — стрелять очень приятно, пушек достаточно много, и чем чаще используешь тот или иной пистолет или автомат, тем больше обвесов для него разблокируешь. Новые прицелы, магазины, приклады — всё влияет на скорость прицеливания, контроль отдачи, скорость перемещения и так далее, и изменения при смене обвеса достаточно ощутимые. Да, здесь нет никакой «экзотики», и всё оружие мы видели в сотнях других игр — и MP5, и AK-47, и всё остальное. Но главное, что перестрелки происходят очень быстро, за хорошую скорость реакции всегда вознаграждают, а малейшая прибавка к характеристикам благодаря той или иной детали может повлиять на исход боя.

Отдельно хочется похвалить карты — даже у создателей Call of Duty далеко не всегда получается так хорошо, как тут: каждая локация по-своему интересна и уникальна. Везде много входов и выходов, путей к тем или иным участкам всегда несколько, есть немного вертикальности, но если где-то сидит снайпер, выкурить его всегда легко, и то же справедливо для сидящих с дробовиками по углам. Каждая карта поощряет динамичную игру — если стоишь на одном месте и не оглядываешься, спустя пару секунд наверняка кто-то подбежит с другой стороны. Поэтому постоянно находишься либо в движении, либо озираешься, опасаясь противников. Вероятно, именно поэтому снайперские винтовки здесь сделали такими мощными — одна из них убивает с первого выстрела при любом попадании. Утомляет, если снайпер в данной ситуации не ты, но терпимо.

При всех плюсах игры, здесь постоянно скучаешь по одному из лучших элементов Call of Duty — сериям очков. Когда в ожесточённой перестрелке устраняешь пятерых оппонентов, ловко скользя по полу в подкате и быстро стреляя по головам, XDefiant за это никак не награждает — просто вылезает крошечное уведомление о ваших успехах и всё. После таких моментов мне по привычке хочется нажать на крестовину, чтобы вызвать БПЛА или авиаудар, но здесь ничего подобного нет — никто не оценит ваши старания и не узнает о вашем крутом выступлении, если только вы не стримите на Twitch. Нет даже демонстрации лучшего момента матча, как в Overwatch.

Возможно, это было сделано намеренно, чтобы игроки уделяли больше внимания задачам вроде захвата точек и толкания груза, а не старались ради зрелищных клипов. Или Ubisoft просто не хотела слишком уж откровенно копировать Call of Duty, на которую её проект и так достаточно похож. Без наград за серии очков матчи кажутся немного стерильными и очень похожими друг на друга — в этом нет ничего ужасного, когда основные механики сделаны качественно, но всё же не хватает ярких и запоминающихся моментов. Наверное, стоит ускорить процесс накопления «ульты» — хотя бы в качестве эксперимента, чтобы экшена было ещё больше.

Главной особенностью XDefiant разработчики называют отсутствие SBMM, то есть системы подбора игроков по их умениям. Она всю жизнь была в Call of Duty и не раз становилась причиной бурных обсуждений — те, кто очень хорошо играют, не могут расслабиться в «казуальных» матчах, потому что игра всегда подбирает для них только таких же умелых соперников. Здесь же новички могут сойтись с профессионалами, но это не значит, что баланса нет вообще. В этом шутере система старается разбрасывать похожих участников по разные стороны, чтобы бои были честными. Если в вашей команде есть пара «зелёных» игроков, среди противников их будет примерно столько же. Конечно, иногда бывают матчи, в которых одна сторона беспощадно стирает пыль в другую, но сбалансированных битв у меня здесь было не меньше, чем в Call of Duty.

Раздражает лишь то, как долго система подбирает оппонентов. Мне казалось, что без SBMM процесс будет чуточку быстрее, но оптимизация команд, видимо, занимает немало времени — каждый раз, когда я начинаю поиск матча, проходит не менее двух минут, прежде чем список игроков начнёт заполняться. Кроссплей на PS5 включен, в европейском регионе пользователей должно быть много — инсайдер Том Хендерсон говорил, что за первую неделю с шутером ознакомилось свыше 8 млн людей. Но процесс всё равно почему-то медленный. Любители Overwatch (особенно если они играют за танков и персонажей поддержки) будут чувствовать себя здесь как дома, но у всех остальных может не хватить терпения так долго ждать.

За пределами матчей XDefiant — это стандартная условно-бесплатная игра, которая только-только вышла и в которой даже полноценный первый сезон ещё даже не запустили. Есть боевой пропуск с платными и бесплатными наградами (в том числе новой пушкой — за неё платить не надо), есть многочисленные испытания, есть внутриигровой магазин с обликами. Пока что я не увидел там чего-то, ради чего хотелось бы швырять в телевизор деньги, но, поскольку это игра-кроссовер, руки у Ubisoft развязаны — в будущем можно и костюмы из Assassin’s Creed предлагать, и главных героев Watch Dogs в игру перенести, и еще много чего придумать.

***

Очевидно, «победить» Call of Duty не удастся, но XDefiant кажется достойным шутером, вокруг которого наверняка выстроится преданное сообщество. Прежде всего это будут игроки, которые фокусируются в таких проектах на оттачивании своих навыков стрельбы, а не набивании серий очков или способностях персонажей. В нынешнем виде XDefiant — это хорошая основа, которую можно развивать в интересных направлениях.

Достоинства:

классический аркадный шутер — из-за конкуренции с Call of Duty такие игры выпускают редко;

много разнообразных карт и достаточное количество режимов;

приятная стрельба и заметно влияющие на характеристики обвесы для пушек;

в большинстве случаев сбалансированные матчи, несмотря на отсутствие SBMM.

Недостатки:

некоторые способности персонажей не вяжутся с высоким темпом перестрелок;

без серий очков в матчах немного не хватает экшена — даже «ульты» не помогают, поскольку долго копятся;

поиск игроков занимает обычно не менее двух минут.

Графика Внешне игра ничем особенным не выделяется — даже непонятно, почему её не стали выпускать на консолях прошлого поколения. Главное, что в матчах противники не сливаются с окружением. Звук Звуки шагов не всегда слышно, но после стольких лет игры в Call of Duty к этому уже привык. Возможно, хотя бы здесь этой проблеме уделят внимание и исправят её. Одиночная игра Не предусмотрена. Оценочное время прохождения Пока не надоест. Коллективная игра В обычном плейлисте доступны пять режимов на манер Call of Duty и Overwatch, включая командный бой насмерть и сопровождение груза. Рейтинговый режим пока не запустили, но можно поиграть в его предсезонную «демоверсию» — там команды будут не 6 на 6, а 4 на 4. Общее впечатление Приятный шутер, в котором не все идеи реализованы удачно. Но основа получилась очень достойной — хотелось бы посмотреть, как игру будут поддерживать в дальнейшем. Оценка: 7,0/10 Подробнее о системе оценок XDefiant XDefiant_review_1.jpg Смотреть все изображения (15) XDefiant_review_2.jpg XDefiant_review_3.jpg XDefiant_review_4.jpg XDefiant_review_5.jpg XDefiant_review_6.jpg XDefiant_review_7.jpg XDefiant_review_8.jpg XDefiant_review_9.jpg XDefiant_review_10.jpg XDefiant_review_11.jpg XDefiant_review_12.jpg XDefiant_review_13.jpg XDefiant_review_14.jpg XDefiant_review_15.jpg Смотреть все

изображения (15) Видео:

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.