Марс разогнал станцию NASA «Психея» на пути к металлическому астероиду и помог откалибровать её научные приборы

15 мая 2026 года космический аппарат NASA «Психея» (Psyche) успешно выполнил гравитационный манёвр у Марса, пройдя над поверхностью планеты на расстоянии 4609 км. Пролёт был нужен для изменения траектории полёта без затрат горючего: гравитация Красной планеты ускорила аппарат примерно на 447 м/с и изменила плоскость его орбиты на 1° относительно Солнца. Манёвр был совершён безупречно.

Во время сближения с Марсом станция включила бортовые научные приборы — мультиспектральные камеры, магнитометры, гамма- и нейтронный спектрометры. Это была своего рода генеральная репетиция перед работой у целевого астероида: аппарату дали возможность откалибровать камеры, проверить обработку изображений и сравнить показания приборов с хорошо изученными данными по Марсу. Аппарат также получил тысячи снимков поверхности и атмосферы Марса, включая южную полярную область с полярной шапкой.

Отдельный технический интерес представляет то, что магнитометры «Психеи» смогли зарегистрировать головную ударную волну Марса — область, где солнечный ветер тормозится и обтекает планетарную магнитосферно-атмосферную оболочку. Гамма- и нейтронный спектрометры также собрали данные для калибровки — их сопоставят с накопленным массивом наблюдений Марса.

После облёта Марса станция с его помощью устремилась к главной цели — металлическому астероиду Психея в главном поясе между Марсом и Юпитером. Несмотря на гравитационный манёвр у планеты, станция вскоре запустит собственную электроплазменную двигательную установку, чтобы прибыть к астероиду в августе 2029 года.

По оценке NASA, астероид Психея имеет не более 280 км в поперечнике и может быть частью ядра древнего планетезималя — зародыша неродившейся планеты земного типа. Если эта гипотеза подтвердится, миссия даст редкую возможность изучить аналог внутреннего ядра Земли, что невозможно сделать иным способом.

Теги: psyche, nasa, солнечная система, астероиды
