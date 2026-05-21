Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Китае представлен первый универсальный...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Китае представлен первый универсальный робот для помощи по дому — ему уже ищут семью

20 мая в Ухане компания Hubei GigaBrain представила, как она заявляет, первого универсального человекоподобного робота для помощи по дому — модель Shiguang S1. Робот оснащён встроенным искусственным интеллектом для постоянного совершенствования навыков выполнения домашних дел и общения с людьми. Производитель пока не готов продавать новинку и ищет семьи, которые готовы взять её себе для испытаний.

Источник изображений: Hubei GigaBrain

Источник изображений: Hubei GigaBrain

Как известно, традиционные промышленные роботы выполняют строго назначенные им операции. Они не должны выходить за эти рамки, что продиктовано требованиями безопасности эксплуатации и производственной необходимостью. Домашние роботы, напротив, будут постоянно сталкиваться с чем-то неожиданным, каждую секунду взаимодействуя не только с рутинными домашними задачами, но и с людьми, детьми и домашними животными. Именно поэтому роботы получили датчики, моментально останавливающие их при риске близкого контакта с человеком.

Сообщается, что робот умеет складывать одежду, готовить или разогревать еду, убирать со стола, мыть посуду и поддерживать разговор с пожилыми людьми. Встроенный в машину ИИ распознаёт цели и поставленные перед ним задачи, выстраивает алгоритм действий и корректирует поведение в соответствии с обстановкой.

Точные характеристики робота остаются нераскрытыми — это масса, высота, число степеней свободы, тип аккумулятора, вычислительная платформа и цена. Компания уже готовит ему замену — модель GigaBrain 1, официальный релиз которой планируется на третий квартал 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен робот Cheffy E.G.O.R. — он разбивает и готовит яйца
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми
Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт
Microsoft продолжает скупать углеродные кредиты, несмотря на рост выбросов от ИИ
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
Tesla построит в Техасе огромный завод солнечных панелей — их будут использовать не только на Земле
Теги: человекоподобный робот, китайские производители
человекоподобный робот, китайские производители
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
AM4 жив! Юбилейный Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition появился в продаже в Индии за $310
«Сбер» встал в очередь за китайскими чипами для «ГигаЧата» — перед ним ByteDance и Alibaba
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
Samsung увернулась от забастовки, способной взвинтить цены на память — рабочие добились повышения премий
Масштабная перезагрузка обернулась для Ubisoft рекордными убытками, зато к 2029 году выйдут новые Assassin's Creed, Far Cry и Ghost Recon 31 мин.
Anthropic намерена завершить текущий квартал с прибылью — впервые в своей истории 43 мин.
Аналитики: за пять дней Subnautica 2 стала самой быстро продаваемой игрой 2026 года в Steam, опередив Crimson Desert и Resident Evil Requiem 2 ч.
Вместо Titanfall 3: разработчики Splitgate анонсировали мультиплеерный шутер с титанами Empulse 3 ч.
«Настоящий шаг вперёд»: Cloudflare сравнила Anthropic Mythos с опытным исследователем 4 ч.
Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм 6 ч.
Google случайно опубликовала эксплойт для уязвимости Chromium, которую не исправляет уже 29 месяцев 6 ч.
Нейросеть Gemini начнёт объяснять пользователям, почему им стоит купить тот или иной товар 6 ч.
Postgres Professional представила СУБД Postgres Pro AXE для гибридных нагрузок 11 ч.
Цукерберг успокоил сотрудников Meta: новых массовых увольнений в этом году не ожидается 11 ч.
YADRO представила СХД TATLIN.BACKUP.L с полезной ёмкостью до 1 Пбайт 7 мин.
В Китае представлен первый универсальный робот для помощи по дому — ему уже ищут семью 36 мин.
Nvidia строит вычислительную империю: за 16 месяцев она потратила $90 млрд на сделки и инвестиции 2 ч.
Новая статья: Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: тренируйся, панда! 2 ч.
ИИ обещал сделать всё дешевле, но пока только разгоняет инфляцию 2 ч.
xAI Маска сожгла $6,4 млрд за год и это не предел — компания готовит гигантский Grok 2 ч.
Марс разогнал станцию NASA «Психея» на пути к металлическому астероиду и помог откалибровать её научные приборы 2 ч.
Россияне скупают зарядки и пауэрбанки — рынок мобильных аксессуаров подскочил на треть 3 ч.
«РТК-ЦОД» займётся развитием ЦОД-инфраструктуры в Нижегородской области 3 ч.
Нереида оказалась единственным исконным спутником Нептуна — её состав не похож на состав объектов пояса Койпера 3 ч.