Импортозамещение в IT принесло российским компаниям 1,6 млрд рублей, но потратили они в 116 раз больше

Реализация и тиражирование импортозамещённых IT-продуктов с 2022 по 2025 гг. принесли российским разработчикам 1,6 млрд руб., но затраты на создание таких проектов составили 187 млрд руб., из которых 23 млрд руб. пришлись на госинвестиции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко на конференции ЦИПР-2026.

Источник изображения: Arif Riyanto / unsplash.com

В 2022 году на том же мероприятии глава правительства Михаил Мишустин объявил о создании ИЦК — отраслевых IT-консорциумов, призванных объединить индустриальных заказчиков и создателей решений, чтобы оперативно заменить зарубежное ПО отечественным. За это время в корне изменился подход к созданию российского ПО; взаимодействие разработчиков с заказчиками помогло создать решения по тем направлениям, где отечественная продукция ранее полностью отсутствовала, указал господин Григоренко. Зарубежные решения не просто заменили — их доработали с учётом новых требований и запросов отрасли; используются современная инфраструктура и искусственный интеллект, появляются функции, которых не было у зарубежных аналогов.

На начальном этапе были отобраны 139 особо значимых проектов (ОЗП); к маю 2026 года реализовали 105 (76 %); на втором этапе предусмотрены 36 ОЗП, из которых реализованы 15 (42 %). Другими словами, по состоянию на май 2026 года завершены 120 из 175 ОЗП или 69 % от общего числа. Из налоговых отчислений в бюджет вернулись более 4,9 млрд руб. До конца 2026 года будут закончены ещё 22 ОЗП, в период с 2027 по 2030 год — ещё 33. По сравнению с 2019 годом общий объём реализации решений и услуг в области IT достиг 5,15 трлн руб., что соответствует росту в 4,2 раза. Доля отрасли IT в российской экономике за минувшие шесть лет удвоилась до 2,67 %; численность сотрудников достигла 1,12 млн человек, тоже удвоившись. Доля расходов среднего и крупного бизнеса на отечественные решения с 2019 по 2025 год выросла с 24 % до 82 % и достигла 3,9 млрд руб.

Отечественные решения внедрили более 930 предприятий; закрыты 180 бизнес-функций, где такие технологии отсутствовали. Системы управления финансами внедрили 69 % компаний, системы управления ресурсами, цепочками поставок, продажами и сбытом — 34 %, системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом продукции — 22 %, системы управления технологическими процессами и производством — 19 %. Системы управления общекорпоративными ресурсами (ERP) активнее всего внедряются в авиа- и автомобилестроении; системы проектирования и моделирования развернули преимущественно в отраслях авиационного транспорта и железнодорожного машиностроения; системы управления производством оказались востребованы в двигателе- и автомобилестроении; в автомобилестроении и железнодорожном машиностроении часто внедряются системы для управления жизненным циклом и данными об изделии.

Источник изображения: emanuviews / unsplash.com

На ЦИПР-2026 показали созданный компанией «Код открытия» продукт цифровой экосистемы аэропорта — продемонстрировало его «Шереметьево». В системе есть цифровой двойник аэропорта, система управления ресурсами, видеомониторинг с ИИ, а также другие модули — проект обошёлся в 3,3 млрд руб. В 2027 году функций станет больше, и проект будет завершён. Система поможет увеличить пропускную способность терминалов на 20 % и экономить более 1 млрд руб. в год. Решение способно покрыть более 65 % пассажиропотока в России; его рассчитывают продавать за рубеж.

Для РЖД была создана система управления железнодорожными пассажироперевозками «Экспресс» — в ней есть модули продажи билетов, управление вагонами и безопасностью движения, а также интеграции с государственными информационными системами. Проект обошёлся в 1,9 млрд руб. — сегодня он помогает обслуживать более 127 млн человек ежегодно, продавать около 300 000 билетов и совершать более 1,3 млрд поездок в год.

Ранее в аэропортах и железнодорожных перевозках использовались разрозненные и устаревшие системы: разные решения развёртывались для управления ресурсами, видеонаблюдения, обработки пассажиропотока и решения диспетчерских задач — единый центр и сквозная аналитика отсутствовали, указывают эксперты. Но в 2022 году из России ушли разработчики этих систем, создав угрозу полного прекращения работы инфраструктуры. Железнодорожная система «Экспресс» эволюционировала со времён СССР; ранее в ней использовались решения Oracle, оборудование IBM и HP и продукты немецкой SAP; вычислительные мощности обслуживались зарубежными поставщиками.

Проекты по импортозамещению способствуют переходу от фрагментированного IT-окружения к централизованной модели с единым набором данных и управлением ими. Это оказывает положительное влияние на безопасность, непрерывность перевозок и способствует повышению качества обслуживания миллионов пассажиров. Сбои грозят финансовыми потерями и потерей операционной устойчивости, поэтому принципиально важно выдерживать технологическую независимость при внедрении этих систем.

Теги: россия, импортозамещение, программное обеспечение
