Роботы Figure AI больше недели сортируют посылки в прямом эфире — зрители делают ставки на их поломку

Стартап в области робототехники Figure AI уже больше недели ведёт прямую трансляцию, на которой человекоподобные роботы помещают тысячи посылок на конвейерную ленту. В эфире появлялось руководство компании, а в какой-то момент с роботами состязался и человек.

Событие началось 13 мая — трансляция должна была продлиться восемь часов и показать роботов Figure 03 в деле. Они выполняют простую задачу: получают посылки и бандероли, проверяют наличие на них штрих-кодов и помещают отправления на конвейерную ленту штрих-кодами вниз. Компания хотела показать, что роботы способны выполнять эту задачу автономно, без вмешательства человека. Раньше подобная демонстрация длилась всего час, и теперь её решили продлить до восьми часов, потому что, как считало руководство компании, была «высокая вероятность, что что-то сломается». Но этого до сих пор не произошло.

Управление роботами осуществляет созданная Figure AI нейросеть Helix 02, которая обеспечивает им «долгосрочную автономность» при выполнении различных задач. Система, управляющая всем телом роботов, была обучена на 1000 часов данных о действиях человека и симуляциях в более чем 200 000 параллельных сред. Инференс (обработка) системы искусственного интеллекта осуществляется локально каждым роботом; они взаимодействуют по сети и могут запрашивать друг у друга помощь, если, например, нужно подзарядить аккумулятор — ресурса батареи хватает на три–четыре часа. При возникновении проблем с аппаратной или программной частью роботы также могут подменять друг друга.

По истечении восьми часов Figure AI решила продолжать эфир круглосуточно. Зрители в комментариях дали роботам имена Боб (Bob), Фрэнк (Frank) и Гари (Gary). В какой-то момент на Фрэнка надели футболку с изображением робота; ещё к одной машине прикрепили бейдж с именем Роуз (Rose). Зрители начали делать ставки на платформе Polymarket на то, как долго роботы смогут функционировать без сбоев и сколько посылок смогут обработать. 15 мая компания решила продлить эфир на неопределённый срок — «пока не произойдёт сбой в выполнении сценария». В кадре появлялся гендиректор компании, который прикрепил к ещё одному роботу бейдж с именем Джим (Jim). 17 мая с роботами решил посостязаться стажёр компании Эме Жерар (Aimé Gérard), который, согласно трудовому законодательству, был вынужден ограничить своё присутствие всего десятью часами и делать перерывы. Он двигался быстрее роботов, но те трудились методичнее — победил человек со счётом 12 924 посылки против 12 732. Он тратил на посылку в среднем 2,79 с, а роботы — 2,83 с.

Некоторые зрители высказывали недовольство тем, что роботы, по их мнению, неправильно обращались с посылками и даже роняли их. Другие ставили под сомнение, что машины работают в полностью автономном режиме — в Figure AI настаивают, что человек ими не управляет, но объективно подтвердить это не удалось.