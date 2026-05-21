В Японии создали многоразовый фотополимер для 3D-печати — брак можно будет использовать повторно

Учёные из Национального университета Йокогамы (Yokohama National University) озаботились вопросом повторного использования фотополимерной смолы для 3D-печати. Сегодня модели из неё навсегда твердеют под воздействием ультрафиолетового света, делая материал непригодным для повторного использования. Со временем это породит проблему накопления пластиковых отходов, которую лучше предотвратить заранее. С новым обратимым фотополимером это станет возможным.

Особенность нового материала заключается в том, что он твердеет без привычных фотоинициаторов — специальных добавок, запускающих полимеризацию. Вместо этого сама антраценовая структура молекул фотосмолы (ответственная за отверждение) участвует в обратимой световой реакции: лазер или УФ-излучение формируют твёрдую трёхмерную сетку, а нагрев примерно до 150 °C разрушает эти связи и возвращает модель в жидкое состояние. В ходе экспериментов исследователи напечатали микроструктуры, затем расплавили их и снова использовали смолу — и так до десяти раз почти без ухудшения качества материала.

Технологию проверили как в обычной микростереолитографии, так и с более точной двухфотонной печатью, где отверждение происходит только в микроскопической зоне фокуса лазера. По данным авторов, смола во всех случаях выдержала более десяти циклов повторного использования без заметного ухудшения качества печати и механических свойств. Пока это лабораторная демонстрация, но она показывает перспективный путь к 3D-печати с меньшим количеством отходов — особенно там, где требуются небольшие партии прототипов и используются дорогие специализированные фотополимеры.