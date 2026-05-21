MSI готовит портативную приставку Claw 8 EX AI+ с графикой Intel Arc G3 Extreme — она показалось в Австралии почти за $1800

Компания MSI готовит к выпуску новую портативную игровую приставку Claw 8 EX AI+. Устройство отметилось у австралийского ретейлера Scorptec в двух комплектациях: обычной и версии Launch Pack. В состав второго комплекта входят чехол для переноски устройства и другие аксессуары.

Стандартная модель Claw 8 EX AI+ имеет обозначение CG3EM-010AU. В составе консоли заявлены встроенная графика Intel Arc G3 Extreme, 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, SSD объёмом 1 Тбайт, 8-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержка Wi-Fi 7, батарея ёмкостью 80 Вт·ч и операционная система Windows 11 Home.

В комплект Launch Pack входит чехол Travel Case III для переноски приставки. Маркировка консоли — CG3EM Launch Pack-009AU. Однако следует учитывать, что буквы AU в названии указывают непосредственно на рынок реализации устройства. В данном случае это Австралия. По данным ретейлера Scorptec, в состав комплекта Launch Pack также входят брелок Claw для ключей, защитное стекло для экрана и кейкапы Claw.

Стандартный комплект Claw 8 EX AI+ выставлен ретейлером за 2749 австралийских долларов с учётом НДС ($1960 с НДС или $1782 без учёта НДС). Стоимость Launch Pack составляет 2849 австралийских долларов с учётом НДС ($2031 с НДС и $1846 без НДС). Оба предложения отсутствуют на складе.

Официальной информации о будущем анонсе портативной приставки MSI Claw 8 EX AI+ пока нет. Вероятно, производитель представит её на предстоящей выставке Computex 2026.

