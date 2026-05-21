Представлен Xiaomi 17 Max — флагман со Snapdragon 8 Elite Gen 5, камерой на 200 Мп и батареей на 8000 мА⋅ч по цене от $630

Сегодня Xiaomi проводит в Китае большое мероприятие по запуску новых продуктов, главной звездой которого является флагманский смартфон Xiaomi 17 Max. Устройство предлагает самый ёмкий среди основных флагманов бренда аккумулятор на 8000 мА⋅ч. По словам Xiaomi, в батарее используется технология Jinshajiang с содержанием кремния до 16 % и плотностью энергии 894 Вт·ч/л.

Xiaomi 17 Max поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Он также совместим с протоколом зарядки PPS мощностью 100 Вт. Xiaomi добавила в устройство чип быстрой зарядки Surge P3, а также контроллер управления батареей Surge G2 для улучшения зарядки и повышения эффективности аккумулятора.

Смартфон оснащён большим 6,9-дюймовым плоским OLED-дисплеем с ультратонкими рамками толщиной 1,28 мм и закруглёнными углами. По словам Xiaomi, в панели используется технология SuperPixel, обеспечивающая разрешение 2K при меньшем энергопотреблении, чем у стандартной панели 1.5K. Экран поддерживает частоту обновления от 1 до 120 Гц и достигает пиковой яркости 3500 кд/м2. Дисплей защищён стеклом Dragon Crystal Glass третьего поколения, которое, по утверждению Xiaomi, повышает устойчивость экрана к падениям до 20 раз. Пользователи также могут переключаться между DC-подобным режимом затемнения подсветки и ШИМ-регулировкой с частотой 2160 Гц.

В основе устройства используется флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, работающий в тандеме с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Смартфон получил систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5500 мм2. Благодаря этому устройство может в течение длительного времени поддерживать стабильно высокую частоту кадров в играх вроде Genshin Impact при максимальных настройках.

Xiaomi 17 Max оснащён тройной камерой Leica. В основной 200-Мп камере используется сенсор HP9 размером 1/1,4 дюйма со сверхвысокопрозрачным пирамидальным покрытием Xiaomi. Также смартфон предлагает 50-Мп сверхширокоугольную и 50-Мп перископическую телекамеру. Последняя обладает трёхкратным оптическим зумом, шестикратным оптическим зумом без потери качества и поддержкой макросъёмки с расстояния до 15 см. На передней панели устройства расположена 32-Мп селфи-камера. Xiaomi также отметила у смартфона поддержку потоковой передачи видео высокой чёткости 4K непосредственно с устройства.

Смартфон получил стереодинамики, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2 Gen1, поддержку обратной беспроводной зарядки и защиту от пыли и воды по стандарту IP69. Xiaomi 17 Max работает под управлением HyperOS 3.0 на базе Android 16 и доступен в белом, небесно-голубом и чёрном цветах. Толщина устройства составляет 8,15 мм в чёрном цвете и 8,2 мм в синем и белом вариантах, а вес варьируется от 219 до 225 г.

Стоимость Xiaomi 17 Max начинается от 4299 юаней (около $630) за вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти. Модель с 16 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти оценивается в 4599 юаней (около $675). Также можно выбрать версию с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти за 4899 юаней (около $720). Максимальная конфигурация с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти оценивается в 5299 юаней (около $780).