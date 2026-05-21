Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Ролевой боевик Fatekeeper в духе Dark Me...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ролевой боевик Fatekeeper в духе Dark Messiah of Might and Magic не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam

Издательство THQ Nordic и немецкая студия Paraglacial, основанная выходцами из Grimlore Games (Titan Quest 2), объявили дату выхода в раннем доступе своего ролевого экшена от первого лица Fatekeeper в духе Dark Messiah of Might and Magic.

Источник изображения: THQ Nordic

Источник изображений: THQ Nordic

Напомним, Fatekeeper была представлена прошлым летом на презентации THQ Nordic Digital Showcase 2025 и готовилась к релизу прошлой зимой, но впоследствии премьеру отложили на 2026 год.

Как стало известно, ранний доступ Fatekeeper стартует уже менее чем через две недели, 2 июня 2026 года, эксклюзивно в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Анонс сопровождался 40-секундным геймплейным тизером.

На старте Fatekeeper предложит основные геймплейные механики, фрагменты сюжета, поддержку английского языка и контент примерно на два часа. В раннем доступе игра будет продаваться со значительной скидкой относительно цены релизной версии.

Разработчики планируют регулярные обновления с дополнительным контентом и функциями на основе отзывов игроков. Более подробный график улучшений опубликуют в ближайшее время.

https://shared.fastly.steamstatic.com/store_item_assets/steam/apps/2186990/bd9ef64892cdc1ff1f1b85b0bdd07ec8266c0301/ss_bd9ef64892cdc1ff1f1b85b0bdd07ec8266c0301.1920x1080.jpg?t=1778580643 На релизе полной версии Fatekeeper предложит 15 часов геймплея и русскую локализацию

На релизе полной версии Fatekeeper предложит 15 часов геймплея и русскую локализацию

События Fatekeeper развернутся в охваченном войной фэнтезийном мире, где игрокам в роли представителя древнего ордена друидов предстоит овладеть мечом, искусством магии и мощными реликвиями.

Обещают сочетание магии и сражений на мечах, тактические решения, говорящую крысу в качестве компаньона, гибкое древо умений с поддержкой кардинально разных стилей игры и графику на движке Unreal Engine 5.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Embracer подтвердила сроки релиза следующей игры Warhorse Studios — новая Kingdom Come может выйти уже в 2027 году
Owlcat раскрыла статистику участников «беты» The Expanse: Osiris Reborn и рассказала, как будет улучшать игру после критики фанатов
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования
На ПК вышла психоделическая шпионская ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от студии-разработчика Disco Elysium
Платное дополнение 2026 Season Pack отправит игроков F1 25 в «новую смелую эру для Формулы-1» — первый трейлер и дата выхода
Масштабная перезагрузка обернулась для Ubisoft рекордными убытками, зато к 2029 году выйдут новые Assassin's Creed, Far Cry и Ghost Recon
Теги: fatekeeper, paraglacial, thq nordic, ролевой экшен
fatekeeper, paraglacial, thq nordic, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
Импортозамещение в IT принесло российским компаниям 1,6 млрд рублей, но потратили они в 116 раз больше
Первые тесты Lisuan LX 7G100 показали: Китай научился делать GPU для современных игр, но пока небыстрые
Предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказались среди «самых сильных в истории франшизы» — Ubisoft рассчитывает на большой успех 55 мин.
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал 2 ч.
Ролевой боевик Fatekeeper в духе Dark Messiah of Might and Magic не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam 2 ч.
Функция Android 17 Continue On позволит переносить задачи между устройствами — у Apple такая есть уже 12 лет 2 ч.
ИИ-модель xAI Grok оказалась невостребованной властями США 2 ч.
Власти отложили введение доплаты за VPN-трафик — Минцифры оказалось не готово 2 ч.
Европейцы обвинили Google, Meta и TikTok в неспособности противостоять мошенникам 3 ч.
ИИ-модель GPT-4.5 преуспела в тесте Тьюринга — её приняли за человека в 73 % случаев, но не всё так просто 3 ч.
CapCut подружат с Gemini — пользователи смогут монтировать видео вообще без навыков 3 ч.
Microsoft нашла пару уязвимостей нулевого дня в «Безопасности Windows» и рекомендует срочно обновиться 3 ч.
AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру Тайваня для борьбы с Nvidia 57 мин.
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства 58 мин.
Xiaomi представила «гоночный внедорожник» YU7 GT стоимостью от $57 300 60 мин.
Asus представила плату TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 для Core Ultra 200 с изнаночным питанием 2 ч.
Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах 2 ч.
Gigabyte представила мощный ноутбук Aorus Master 16 2026 для игр и ИИ 2 ч.
Трёх тайванцев арестовали за контрабанду ускорителей Nvidia в Китай в обход санкций США 3 ч.
Представлен Xiaomi 17 Max — флагман со Snapdragon 8 Elite Gen 5, камерой на 200 Мп и батареей на 8000 мА⋅ч по цене от $630 3 ч.
Квантовые компании резко подорожали после обещанной поддержки от властей США 3 ч.
MSI готовит портативную приставку Claw 8 EX AI+ с графикой Intel Arc G3 Extreme — она показалось в Австралии почти за $1800 4 ч.