Ролевой боевик Fatekeeper в духе Dark Messiah of Might and Magic не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam

Издательство THQ Nordic и немецкая студия Paraglacial, основанная выходцами из Grimlore Games (Titan Quest 2), объявили дату выхода в раннем доступе своего ролевого экшена от первого лица Fatekeeper в духе Dark Messiah of Might and Magic.

Напомним, Fatekeeper была представлена прошлым летом на презентации THQ Nordic Digital Showcase 2025 и готовилась к релизу прошлой зимой, но впоследствии премьеру отложили на 2026 год.

Как стало известно, ранний доступ Fatekeeper стартует уже менее чем через две недели, 2 июня 2026 года, эксклюзивно в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Анонс сопровождался 40-секундным геймплейным тизером.

На старте Fatekeeper предложит основные геймплейные механики, фрагменты сюжета, поддержку английского языка и контент примерно на два часа. В раннем доступе игра будет продаваться со значительной скидкой относительно цены релизной версии.

Разработчики планируют регулярные обновления с дополнительным контентом и функциями на основе отзывов игроков. Более подробный график улучшений опубликуют в ближайшее время.

События Fatekeeper развернутся в охваченном войной фэнтезийном мире, где игрокам в роли представителя древнего ордена друидов предстоит овладеть мечом, искусством магии и мощными реликвиями.

Обещают сочетание магии и сражений на мечах, тактические решения, говорящую крысу в качестве компаньона, гибкое древо умений с поддержкой кардинально разных стилей игры и графику на движке Unreal Engine 5.