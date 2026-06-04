Обзор HUAWEI nova 15 MAX: смартфон для таксистов

Сразу хочется сказать, что к серии nova этот смартфон имеет очень опосредованное отношение. На китайском рынке эта модель предлагается еще с марта под именем HUAWEI Enjoy 90 Pro Max. Да, тоже «макс», и название даже более громоздкое, но лишенное ассоциаций с серией, которая всегда пытается покрасоваться: дизайном, камерами, особыми возможностями для селфи. HUAWEI nova 15 MAX же – устройство очень утилитарное: достаточно громоздкое, просто оформленное, с рядовыми камерами и даже без характерного лого на задней панели.

Но производитель решил использовать уже раскрученный суббренд для продвижения модели – главное, не обращать на это внимания. Так что «макс» здесь не означает, что это старшая модель по отношению к HUAWEI nova 15 или nova 15 Pro. Совсем наоборот, это значительно более недорогой смартфон, который и по позиционированию располагается от них в стороне, предлагая совсем иные ценности: в первую очередь емкий аккумулятор (8500 мА·ч) и точный навигационный модуль.

HUAWEI nova 15 MAX HUAWEI nova 15 Pro realme P4 Power HONOR X9d Infinix NOTE 60 Pro Дисплей 6,84 дюйма, OLED,

2756 × 1272 точки (444 ppi); 120 Гц 6,84 дюйма, LTPO OLED,

2856 × 1320 точек (460 ppi); 120 Гц 6,8 дюйма, AMOLED, 2800 × 1280 точек (453 ppi); 144 Гц 6,79 дюйма, AMOLED, 2640 × 1200 точек (427 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2644 × 1208 точек (429 ppi); 144 Гц Защитное стекло Нет информации Kunlun Glass Gorilla Glass 7i Нет информации Gorilla Glass 7i Процессор [По неофициальной информации] Kirin 8000A: шесть ядер (3 × ARM Cortex-A77, частота 2,19 ГГц, 3 × ARM Cortex-A55, частота 1,84 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin 9010S: восемь ядер (1 × Taishan-V121, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота 2,05 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,5 ГГц) MediaTek Dimensity 7400 Ultra: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,6 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720s, частота 2,3 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720s, частота 2,2 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520s, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,7 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер [По неофициальной информации] ARM Mali-G610 [По неофициальной информации] Maleoon 910 ARM Mali-G615 MC2 Adreno 810 Adreno 810 Оперативная память 8 Гбайт 12 Гбайт 8/12 Гбайт 12 Гбайт 8/12 Гбайт Флеш-память 256 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 128/256 Гбайт 256/512 Гбайт 256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 LTE: диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются Сотовая связь 5G Только для китайской версии Только для китайской версии SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA, нет информации о диапазонах Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 6.0 5.4 5.2 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт, сердечного ритма, пульсоксиметр Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Одинарный модуль: 50 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус + вспомогательный датчик, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,4 + 13 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 69 мм), фазовый автофокус на всех камерах (+ лазерный помощник автофокуса, работающий с главным модулем), оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка; датчик цветового спектра Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,2 (стандартный угол обзора + широкий угол обзора), фазовый автофокус на главном модуле, светодиодная вспышка Двойной модуль, 108 + 5 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки; датчик цветового спектра 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 32,2 Вт·ч (8500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 40 Вт Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 38 Вт⋅ч (10001 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 31,54 Вт·ч (8300 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 90 Вт Размер 163,3 × 78 × 8 мм 163 × 78 × 6,9 мм 162,3 × 76,2 × 9,1 мм 161,9 × 76,1 × 7,8 мм 162,4 × 77,2 × 7,4 мм Масса 232 грамма 202 грамма 219 граммов 193 грамма 202 грамма Защита корпуса IP65 IP65 IP69 IP68/IP69K IP64 Операционная система EMUI 14.2 EMUI 15 Android 16, оболочка realme UI 7.0 Android 15, оболочка Magic OS 9 Android 16, оболочка XOS 16 Актуальная цена От 24 990 рублей (промо-цена) От 33 999 рублей От 29 999 рублей От 20 700 рублей (на маркетплейсах), от 31 999 рублей (официальная розница) От 30 999 рублей

HUAWEI nova 15 MAX выглядит примерно так, как и ожидаешь от смартфона с аккумулятором под десятку тысяч мА·ч. Об изяществе и лоске, характерном для других гаджетов, носящих имя nova, речи не идет. Это очень крупный и тяжелый аппарат, главным достижением которого можно назвать то, что он не становится слишком крупным и тяжелым.

Благодаря использованию кремний-углеродных батарей (такая применяется и здесь) раздувание емкости не обязательно приводит к появлению монстров, не помещающихся ни в какой карман. Просто HUAWEI nova 15 MAX – это смартфон, по формату близкий к флагманским. Да, он далек от них по характеристикам, но подобные габариты хотя бы не шокируют. Вес – 232 грамма, толщина корпуса – 8 мм (вполне приемлемо). Ну и надо учитывать, что помимо огромной батареи здесь установлен также экран диагональю 6,84 дюйма. Надо сказать, что главный, пожалуй, конкурент, realme P4 Power с его аккумулятором на десять тысяч миллиампер-часов толще на миллиметр, но при этом легче на 13 граммов. Но и дороже на 5 тысяч рублей, учтем это.

Оформлен он тоже довольно просто – пластиковый корпус (что задняя крышка, что грани), стандартно решенный блок тыльных камер (сильно выступающий над спинкой круг с черной заливкой). Из чего-то интересного стоит сказать только об окантовке того самого блока камер – она, как минимум в том варианте nova 15 MAX, который достался нам на тест, двухцветная, что разнообразит облик устройства.

Также из не совсем обычного стоит сказать о функциональной клавише на левой грани – она служит для быстрого вызова избранных утилит. А клавиша питания, расположенная на своем обычном месте, справа, при продолжительном нажатии активирует ИИ-помощницу «Алису» от «Яндекса» — обычная уже для Huawei интеграция.

Вокруг огромного экрана – весьма тонкие рамки, дисплей занимает 90,2 % лицевой поверхности, также в эту поверхность вторгается фронтальная камера – в данном случае одиночная, крупный модуль с nova 15 Pro сюда не переходит.

Цветовых вариаций три: помимо золотой, которая и досталась нам на тест, есть также черная и голубая. Корпус защищен по стандарту IP65 – то есть только брызгозащита и способность хорошо переносить попадание пыли или песка. О полноценной влагозащите «с погружением» речи не идет.

В комплекте со смартфоном поставляется чехол из прозрачного пластика.

HUAWEI nova 15 MAX, по идее, должен работать под управлением EMUI 15 – это актуальная уже почти как год версия глобального ПО для смартфонов бренда. Но фактически «из коробки» он получил EMUI 14.2.

Интерфейс операционной системы EMUI 14.2 на HUAWEI nova 15 MAX

Впрочем, жалеть тут совершенно не о чем – все последние версии EMUI повторяют друг друга почти без изменений. Напомним, что это, по сути, купированный Android. Точнее, ОС, сделанная на базе открытого кода Android, но лишенная Google Mobile Services – «из коробки» приложения, связанные с экосистемой Google непосредственно или опосредованно, не заработают, но при помощи простеньких костылей (вроде среды Gbox) можно запускать на смартфоне любое «андроидное» приложение. Ставятся программы как через фирменный магазин AppGallery, так и через сторонние магазины (например, RuStore) или же через установочный apk-файл.

Работает EMUI на HUAWEI nova 15 MAX достаточно гладко и без сбоев – ни разу за пару недель тестирования я не зафиксировал вылетов или каких-то критических ошибок. Впрочем, быстрой работу операционной системы я тоже назвать не могу – сама по себе она достаточно «легкая», но аппаратной мощи гаджету хватает со скрипом. К тому же есть большие вопросы к оптимизации нового «железа» на nova 15 MAX – касаются они не только работы в программном интерфейсе, но и автономности, например. Об этом, впрочем, мы поговорим в конце. Из программных особенностей хочу еще раз сказать об интеграции яндексовской «Алисы» — таким образом производитель несколько нивелирует отставание в области встроенного в смартфон ИИ. Помимо «Алисы» есть опции минимальной ретуши фотографий при помощи нейросетей, но на этом все.

Занимает в памяти система 11,7 Гбайт, очень немного. Про длительность цикла обновления информации нет.

Сканер отпечатков встроен в клавишу питания – это база для современных смартфонов бренда, подобные типы сенсоров встречаются повсеместно, от бюджетных моделей до флагманских (вроде HUAWEI Mate 80 Pro). Используемый емкостный сенсор работает достаточно быстро, но большой стабильностью не отличается, приходится порой повторять касания по два-три раза. Тактильный отклик отсутствует, причем независимо от того, успешно сработал сканер или нет. Сама по себе клавиша при этом удачно исполнена – слегка утоплена в корпус, находится в правильном месте, аккурат под указательным пальцем. Имеется возможность установить идентификацию пользователя при помощи фронтальной камеры – это метод менее надежный, но работает более стабильно и быстро. Разве что при слабом освещении на него полагаться не стоит.

⇡#Дисплей и звук

В Huawei nova 15 MAX установлен OLED-дисплей диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2756 × 1272 точки. Плотность пикселей — 444 ppi. Формат — 19,5:9. Четкость картинки, формат – все в полном порядке, с дисплеем смартфона приятно иметь дело.

Панель поддерживает частоту обновления в 120 Гц (но это не LTPO, частота меняется скачкообразно с шагом в 30 Гц), однако в играх она не превышает 60 Гц. Заявленная частота ШИМ-затемнения – 2160 Гц, мерцание при низких значениях яркости заметить можно, но для этого надо обладать гиперчувствительностью к ШИМ-эффекту. Если у вас как раз есть эта гиперчувствительность, можете воспользоваться режимом «снижение мерцания», который убирает эффект ШИМ почти полностью, но меняет баланс белого и снижает яркость.

Измеренный максимальный уровень яркости составляет 741 кд/м2 – показатель достойный. Заявленный пик в динамике — 4000 кд/м2, но он на практике недостижим, как мы уже не раз говорили о подобных маркетинговых цифрах. В реальности речь идет, думается, об уровне примерно в полторы тысячи кандел – и этого для комфортной работы со смартфоном независимо от уровня внешнего освещения более чем достаточно. Не выдающийся уровень, но вполне нормальный.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами, причем можно настроить его расписание и степень фильтрации синего цвета, тут же находится уже упомянутая надстройка снижения мерцания), выставить «умное» разрешение, когда смартфон сам выбирает, как экран должен работать в определенный момент времени (в основном разрешение выставляется максимальное), масштаб, размер шрифтов. Также можно спрятать за общей темной шторкой отверстие для фронталки, установить темный или светлый режим отображения интерфейса. Есть возможность и поменять цветопередачу – выбрать между двумя профилями («обычные цвета» и «яркие цвета») и выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Я измерил цветопередачу именно в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию дисплей HUAWEI nova 15 MAX работает в режиме цветопередачи «Обычные цвета». Цветовой охват в этом режиме соответствует в точности охвату sRGB. Гамма в норме (2,18, кривые стабильны), температура близка к эталону (6 500-6 800 К). Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 1,04 (при эталоне 2,00 и норме 3,00) — прекрасный показатель.

В режиме «Яркие цвета» цветовой диапазон расширяется вплоть до стандарта DCI-P3 с небольшим превышением. Гамма почти не меняется – 2,19, а вот цветовая температура повышена — до уровня 7 000-7 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 3,35 при верхней границе нормы в 3,00.

В HUAWEI nova 15 MAX отсутствует аналоговый аудиоразъем, для беспроводной передачи звука используется модуль Bluetooth 5.2 с поддержкой профилей L2HC (что придется ко двору, если у вас наушники HUAWEI) и LDAC. Внешние динамики стереофонические – используется гибридная схема, где наряду с выделенным и расположенным на нижней грани динамиком работает динамик разговорный. Причем звук с последнего выводится на верхнюю грань благодаря прорезям, звучание в итоге получается сбалансированным.

nova 15 MAX – редкий случай, когда Huawei прямо указывает аппаратную платформу, которую она установила в свой смартфон. Так что можно смело говорить, что тут установлен Kirin 8000A. Но вот его характеристики пришлось уточнять самостоятельно.

В Kirin 8000A, как удалось выяснить, шесть ядер: три ARM Cortex-A77 частотой 2,19 ГГц и три ARM Cortex-A55 частотой 1,84 ГГц. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-G610. Техпроцесс – 7 нм (SMIC). Основные инструкции поддерживаются, но аппаратной поддержки трассировки лучей нет. Встроенный нейропроцессор имеется, его характеристики неизвестны.

По факту это упрощенная (в частности, лишенная пары ядер) платформа Kirin 8000, которую мы встречали на HUAWEI nova 13 Pro. И тут бы недовольно всплеснуть руками – мол, седьмая вода на прошлогоднем киселе, да еще и более мутная, чем в прошлый раз. Но мы обычно замечаем, насколько серьезно по производительности смартфоны HUAWEI с их несколько устаревшими в плане техпроцесса (и не только) чипсетами отстают от конкурентов. nova 15 MAX тоже отстает, но уже не так уж сильно – разница не бросается в глаза, особенно с учетом более низкой цены, чем у тех же конкурентов. Да, в играх больше 60 кадров в секунду (и 60 Гц) смартфон не выдает, но общий уровень более-менее соответствует классу устройства. Просто геймерского потенциала у него особо нет.

Результаты синтетических тестов HUAWEI nova 15 MAX

Как нет и потенциала быть грелкой для рук. Под нагрузками устройство греется не сильно, троттлинг не выражен – ресурсные тесты не выявляют снижения частоты.

HUAWEI nova 15 MAX в версии для России оснащается неизменными 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и накопителями на 256 Гбайт — скорее всего, стандарта UFS 2.2 (если судить по скорости записи и чтения в бенчмарках). Слот для карты памяти отсутствует, нет и опции расширения оперативной памяти за счет накопителя.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В смартфоне есть 5G-модем, но он не работает за пределами Китая — и это несколько печально уже даже для России, где постепенно 5G-сети все же вводятся (пусть и в тестовом режиме). С LTE при этом проблем нет – скорость приличная, необходимые диапазоны поддерживаются. Имеется поддержка VoLTE. А вот eSIM отсутствует.

Беспроводные соединения: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax(6), Bluetooth 5.2, NFC и мощный навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, QZSS, BeiDou и Galileo.

Я проверил на практике – и HUAWEI nova 15 MAX действительно хорош в навигации. Смартфон определял местоположение относительно точно даже в особо сложных для навигации районах, и стабильно показывал как положение, так и скорость, в других местах.

HUAWEI nova 15 MAX получил только одну тыльную камеру. Формально их тут две – именно столько объективов можно увидеть, глядя на спинку устройства. Но второй объектив относится к так называемому вспомогательному модулю – исчезающему виду камер, устанавливаемых на смартфоны просто для количества, чтобы выглядело посолиднее.

При этом единственная камера nova 15 MAX внушает определенное уважение. Конкретная модель сенсора неизвестна, но зато известно, что он довольно крупный (1/1,56"), на 50 мегапикселей и со светофильтрами, организованными по схеме RYYB, что обеспечивает повышенную чувствительность в темноте. C этим сенсором работает объектив с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм и светосилой ƒ/1,9. Оптического стабилизатора нет.

При включении основного меню съемки камера откровенно смущает предложением снимать с тремя фокусными расстояниями: расширенным углом обзора, стандартным углом обзора и двукратным «гибридным» зумом. Если два последних не вызывают вопросов, то откуда на однокамерном смартфоне расширенный угол обзора? Вопросы снимаются, стоит на него переключиться, – картинка практически не расширяется, угол обзора меняется минимально. Когда я только приступил к тестированию, то не ознакомился предварительно с характеристиками устройства – и был уверен, что у nova 15 MAX уникально слабая широкоугольная камера.

Но все оказалось еще проще – это именно что оригинальное фокусное расстояние модуля, 23 мм в 35-мм эквиваленте. А то, что выдается за стандартное фокусное расстояние, – это минимальный кроп, фокусное расстояние меняется совсем слабо – до 27 мм. Качество изображения почти не меняется. Но сам факт, что нам по умолчанию предлагают снимать пусть с небольшим, но кропом, а за широкоугольный модуль выдается модуль как раз обычный, неприятно удивляет, ход со стороны производителя не слишком честный.

Если же говорить о качестве съемки, то вполне ожидаемо, что с «обычным» и «широким» углами обзора смартфон снимает почти одинаково. Картинка немного пережатая днем, недостаток естественной резкости компенсируется повышением резкости контурной, и весьма агрессивно. Цвета неплохие, но без обычной для Huawei точности, датчика цветового спектра тут нет, так что ошибки в цветопередаче бывают. Что хуже – плавает баланс белого в зависимости не только от сюжета, но и от фокусного расстояния. Зато где камера HUAWEI nova 15 MAX радует, так это при ночной съемке – с двумя широкими углами обзора смартфон при слабом освещении снимает очень неплохо. Да, эффект «перешарпа» еще усиливается, но не убивает изображение полностью, а скорее, да, делает его чуть сильнее. Цвета достаточно сочные, баланс между тенями и светами сохранен (днем, к слову, динамический диапазон тоже очень приличный).

С двукратным «гибридным» зумом (используется кроп от 50-мегаписельной картинки) HUAWEI nova 15 MAX снимает средне. Днем картинка приемлемая, хотя проседает динамический диапазон, ночью же очень возможен смаз, и даже если у вас получилось сделать резкий снимок – естественной детализации ему будет категорически не хватать, изображение «мыльное».

Камера по умолчанию снимает с разрешением 12,5 мегапикселя. Но при активации режима Hi-Res можно получить снимки на 50 мегапикселей. Причем есть два варианта съемки в повышенном разрешении: по умолчанию предлагается снимать с применением ИИ – в этом формате мы получаем снимок с «докрученными» цветами и расширенным динамическим диапазоном на манер снимка на 12 Мп, но на съемку уходит несколько секунд. Если снимать «на лету», отключив ИИ, то делается это быстро, но при этом картинка смотрится заметно бледнее, нежели при съемке с разрешением по умолчанию. И, что самое любопытное, опция доступна только для ЭФР 27 мм – то есть именно съемка с небольшим кропом от оригинального фокусного расстояния модуля подается здесь как базовая.

Это подтверждается и ночным режимом, который доступен только для того самого «стандартного» фокусного расстояния и двукратного зума, а для расширенного угла – нет. В принципе, неплохие ночные фото на nova 15 MAX можно делать и без активации специализированного режима, который требует несколько секунд на съемку серии и затем склейку результата в единый снимок. В ночном режиме картинка будет более сочная и яркая, при этом возможны артефакты (блики, засветы, фантомные лучи в небе) на источниках освещения, также еще вырастает эффект «перешарпа».

Для макросъемки камера HUAWEI nova 15 MAX приспособлена постольку-поскольку. Снимать крупные планы в целом можно, модуль тут не самый длиннофокусный. Но изображение грешит шумами и недостаточной детализацией даже при съемке с идеальным светом.

В портретном режиме HUAWEI nova 15 MAX доступны три фокусных расстояния – и снова можно говорить о нестандартном подходе: доступна съемка с ЭФР 27, 54 и 81 мм. То есть вплоть до трехкратного программного зума. Это обеспечивает фотографа свободой в выборе планов – от ростового до крупного, без ограничений по геометрии кадра. Есть обычные для смартфонов бренда эффекты боке, вроде «сердечек» или закрученного в спираль заднего плана, есть фильтры (чуть иные, чем в базовом режиме), есть ретушь – без гибких настроек по конкретным параметрам, но с регулируемой степенью воздействия. Количество возможностей не зашкаливает, но к качеству портретов на nova 15 MAX не придерешься – аккуратное и не лишенное вкуса боке, шикарная резкость на модели, приятный тон кожи. Однако все это касается съемки портретов при хорошем освещении – при сложном свете или ночью в портретном режиме смартфон теряется, что можно увидеть на одном из примеров выше.

Приложение камеры привычное: вменяемая навигация, хороший набор функций и уже год как нормальный механизм зуммирования при съемке видео с возможностью быстро выбрать необходимое фокусное расстояние, а не пользоваться ползунком на сенсорном экране. Есть уже упомянутые фильтры, тонирующие кадр (их немного, и они не слишком интересны здесь), есть «профессиональный» режим с ручными настройками, режим съемки панорам или таймлапсов, возможность снимать что угодно с искусственным размытием фона («Диафрагма»). Набор небольшой, но все более-менее ключевое есть.

Примеры съемки на тыльную камеру HUAWEI nova 15 MAX

HUAWEI nova 15 MAX снимает видео либо в 4K-разрешении с частотой до 30 кадров в секунду, либо в Full HD с частотой до 30 кадров в секунду. Если учесть, что здесь одна-единственная рабочая камера, то опция переключения фокусных расстояний формальна. Но она есть, можно как и при фотосъемке переключаться между «расширенным» и «стандартным» фокусными расстояниями, а также активировать двукратный зум – здесь программный, с серьезными потерями в качестве картинки. Если же зум не учитывать, то видео смартфон в целом снимает неплохо – да, детализация посредственная, но в остальном серьезных проблем нет: стабилизация вполне рабочая, артефакты не лезут, динамический диапазон пристойный. А вот опций откровенно мало – только возможность снимать с ретушью (в Full HD при 30 кадрах в секунду).

Фронтальная камера на HUAWEI nova 15 MAX откровенно посредственная – и как раз это в первую очередь печалит с учетом того, что мы говорим о серии nova, отличающейся известным «нарциссизмом». Здесь же мы видим 8-мегапиксельный модуль с неавтофокусной оптикой со светосилой ƒ/2,0, без вспышки. Фокусное расстояние – одно, есть искусственное боке, ретушь, фильтры, качество съемки невысокое. Зато видео можно снимать с разрешением 4К при 30 кадрах в секунду.

HUAWEI nova 15 MAX получил батарею емкостью 32,2 Вт·ч (8500 мА·ч, 3,8 В). Очень внушительно, но увы – крупный аккумулятор в данном случае сказывается больше на габаритах устройства, нежели на его автономности. Сложно сказать, что тому виной, – может, предсерийный статус модели (что маловероятно на самом деле), может, слабая оптимизация свежего процессора (что куда более вероятно), но, к примеру, в режиме навигации, базовом для этого смартфона, батарея уходит полностью часов за 6-7. В принципе, обычно для данного режима как раз автономность не особенно нужна (в автомобиле всегда можно обеспечить смартфон энергией), но, если вы хотите использовать nova 15 MAX как навигатор в походе, он может разочаровать. В базовых задачах гаджет со скрипом держался у меня полный световой день – нормально для большинства смартфонов, но не слишком нормально для того, кто позиционируется как претендент на звание долгожителя.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, HUAWEI nova 15 MAX продержался более 27 часов – в гладких задачах он хорош, что и наталкивает на мысль о посредственной оптимизации чипсета.

Для зарядки используется порт USB Type-C (стандарта USB 2.0), в комплект входит зарядное устройство Huawei Super Charge мощностью 40 Вт, которое позволяет наполнить батарею немногим менее чем за два часа. Ну, не слишком быстрая зарядка, прямо скажем. Есть обратная проводная зарядка – и как раз использование этого смартфона как пауэрбанка было бы предельно логично, если бы он хорошо держал энергию. Но увы. Беспроводная зарядка не поддерживается.

HUAWEI nova 15 MAX умело разыгрывает свой главный козырь – его навигационная система правда работает отлично, смартфон более-менее справляется с определением местоположения даже в Москве. Нет, это не означает, что смартфон позволяет перемещаться как в былые времена, но он лучше держит маршрут, быстрее на него возвращается при любой возможности и в целом работает точно.

Смартфон при этом, конечно, не идеален. Очень емкая батарея с трудом компенсирует проблематичную в плане оптимизации аппаратную платформу – смартфон более-менее соответствует современным стандартам по автономности, но не более того. Платформа при этом не слишком мощная, хотя отставание от конкурентов не слишком велико, как это происходит, к примеру, у HUAWEI во флагманском сегменте. Камера очень неплохо снимает портреты и прилично себя проявляет ночью, но оптического зума нет. Корпус защищен по стандарту IP65, что, опять же, слегка подрезает крылья этой модели как варианту походного смартфона. К экрану же не придерешься – большой, яркий, прекрасно настроенный.

Да, главным достоинством аппарата оказывается его точный навигационный модуль, но чрезвычайно адекватная стартовая цена (24 990 рублей на этапе предзаказа) оказывается еще одним козырем в борьбе с другими «аккумуляторными» смартфонами на рынке — HUAWEI nova 15 MAX попросту дешевле основных конкурентов, при этом имея одно необычное, но явное конкурентное преимущество, способное сделать его хитом как минимум среди таксистов.

Достоинства:

крупный, яркий и прекрасно настроенный OLED-экран с частотой 120 Гц;

хорошее качество съемки на тыльную камеру, в том числе и ночью;

смартфон отлично снимает портреты;

очень емкая батарея (но автономность при этом в лучшем случае обычная);

отличный навигационный модуль;

интеграция ИИ-сервисов «Яндекса».

Недостатки: