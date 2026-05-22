NASA зафиксировало возобновление утечки воздуха в российском сегменте МКС

На Международной космической станции (МКС) снова зафиксирована утечка воздуха из российского переходного модуля (ПрК), примыкающего к модулю «Звезда». NASA официально подтвердило возвращение проблемы, которую считали полностью устраненной в январе текущего года.

По сообщению Ars Technica, падение давления зафиксировали в начале мая после того, как российские космонавты завершили разгрузку грузового корабля «Прогресс 95». Источником проблемы стал модуль ПрК, выполняющий функцию переходного туннеля к служебному модулю «Звезда». По словам представителя NASA Джоша Финча (Josh Finch), анализ данных показал ежедневную потерю около одного фунта (примерно 0,45 кг) воздуха в сутки. Команды NASA и Роскосмоса приняли решение поддерживать в зоне утечки пониженное давление с периодическими подкачками, что не влияет на текущие операции станции и безопасность экипажа. Спикер Финч уточнил, что оба ведомства координируют свои действия.

Несмотря на отсутствие угрозы для экипажа и нормальной работы станции, внутри американского агентства проблеме присвоили высший, пятый уровень риска как по вероятности, так и по последствиям — вплоть до обсуждения «катастрофического отказа». Годы поисков микроскопических структурных трещин, которые являются источником утечки, не привели к полному устранению дефекта. До сих пор проблему сдерживали главным образом за счёт герметичного закрытия люка, ведущего в модуль ПрК.

Изначально предполагалось, что такой метод контроля прослужит до планового завершения работы станции в 2030 году. Однако теперь NASA и правительство США рассматривают возможность продления срока службы МКС как минимум до 2032 года, для чего потребуется одобрение всех международных партнёров, включая Россию.

Параллельно профильные ведомства пытаются найти альтернативу, привлекая частные компании к созданию коммерческих орбитальных баз. Бывший директор по коммерческим космическим полетам NASA Фил Макалистер (Phil McAlister) подчеркнул необходимость сосредоточиться на разработке современных, безопасных и экономически эффективных платформ. Ожидается, что частные космические станции будут полностью готовы к приёму астронавтов, а сама МКС будет выведена из эксплуатации в 2030 году.