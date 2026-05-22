Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос NASA зафиксировало возобновление утечки ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NASA зафиксировало возобновление утечки воздуха в российском сегменте МКС

На Международной космической станции (МКС) снова зафиксирована утечка воздуха из российского переходного модуля (ПрК), примыкающего к модулю «Звезда». NASA официально подтвердило возвращение проблемы, которую считали полностью устраненной в январе текущего года.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

По сообщению Ars Technica, падение давления зафиксировали в начале мая после того, как российские космонавты завершили разгрузку грузового корабля «Прогресс 95». Источником проблемы стал модуль ПрК, выполняющий функцию переходного туннеля к служебному модулю «Звезда». По словам представителя NASA Джоша Финча (Josh Finch), анализ данных показал ежедневную потерю около одного фунта (примерно 0,45 кг) воздуха в сутки. Команды NASA и Роскосмоса приняли решение поддерживать в зоне утечки пониженное давление с периодическими подкачками, что не влияет на текущие операции станции и безопасность экипажа. Спикер Финч уточнил, что оба ведомства координируют свои действия.

Несмотря на отсутствие угрозы для экипажа и нормальной работы станции, внутри американского агентства проблеме присвоили высший, пятый уровень риска как по вероятности, так и по последствиям — вплоть до обсуждения «катастрофического отказа». Годы поисков микроскопических структурных трещин, которые являются источником утечки, не привели к полному устранению дефекта. До сих пор проблему сдерживали главным образом за счёт герметичного закрытия люка, ведущего в модуль ПрК.

Изначально предполагалось, что такой метод контроля прослужит до планового завершения работы станции в 2030 году. Однако теперь NASA и правительство США рассматривают возможность продления срока службы МКС как минимум до 2032 года, для чего потребуется одобрение всех международных партнёров, включая Россию.

Параллельно профильные ведомства пытаются найти альтернативу, привлекая частные компании к созданию коммерческих орбитальных баз. Бывший директор по коммерческим космическим полетам NASA Фил Макалистер (Phil McAlister) подчеркнул необходимость сосредоточиться на разработке современных, безопасных и экономически эффективных платформ. Ожидается, что частные космические станции будут полностью готовы к приёму астронавтов, а сама МКС будет выведена из эксплуатации в 2030 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX Dragon доставил на МКС очередную партию грузов и оборудования
Космический DevSecOps: Red Hat и Voyager Technologies успешно протестировали микро-ЦОД на борту МКС
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»
Космический мусор всё чаще срывает научные наблюдения спутников на орбите
Марс разогнал станцию NASA «Психея» на пути к металлическому астероиду и помог откалибровать её научные приборы
Нереида оказалась единственным исконным спутником Нептуна — её состав не похож на состав объектов пояса Койпера
Теги: nasa, мкс, космос, утечка воздуха
nasa, мкс, космос, утечка воздуха
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства
AMD внезапно обновила драйверы для древних видеокарт Polaris и Vega 6 ч.
Microsoft теряет GitHub: сервис захлестнули сбои, хаос и массовый уход разработчиков 6 ч.
Без техподдержки, апдейтов и прав: почти треть крупного российского бизнеса использует зарубежное ПО 7 ч.
Терпение Sony подошло к концу: Bungie анонсировала финальное обновление для Destiny 2 8 ч.
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC 10 ч.
В Steam стартовала закрытая «бета» Warhammer 40,000: Dark Heresy, а третье дополнение к Rogue Trader уже совсем рядом 11 ч.
Психогеографическая ролевая игра Hopetown получила геймплейный тизер и заручилась поддержкой ещё одного ветерана Disco Elysium 11 ч.
Предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказались среди «самых сильных в истории франшизы» — Ubisoft рассчитывает на большой успех 12 ч.
Ролевой боевик Fatekeeper в духе Dark Messiah of Might and Magic не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam 13 ч.
Функция Android 17 Continue On позволит переносить задачи между устройствами — у Apple такая есть уже 12 лет 13 ч.
Anthropic планирует задействовать ИИ-чипы Microsoft Maia 200 5 мин.
NASA зафиксировало возобновление утечки воздуха в российском сегменте МКС 32 мин.
Nvidia изменила структуру отчётности: точные доходы компании от продаж игровых видеокарт теперь скрыты 34 мин.
Xiaomi представила фитнес-трекер Smart Band 10 Pro с ярким экраном, ВСР-мониторингом и игровым режимом за $58 6 ч.
Новая статья: 72 полёта над Марсом: как Ingenuity пережил зиму, сбои и собственную миссию 7 ч.
Xiaomi выпустила свои первые открытые наушники-клипсы за $124 8 ч.
Представлен российский коммуникационный сервер Delta Octopus 6 на платформе Intel Xeon 6 10 ч.
NVIDIA получила рекордную выручку благодаря ИИ-ускорителям и готовится освоить рынок серверных CPU 10 ч.
Fractal Design представила 120- и 140-мм вентиляторы Dynamic 3 с RGB-подсветкой и без 11 ч.
AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру Тайваня для борьбы с Nvidia 12 ч.