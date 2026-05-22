Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Anker представила наушники Soundcore Lib...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Anker представила наушники Soundcore Liberty 5 Pro и Pro Max с фирменным ИИ-чипом Thus

Anker представила полностью беспроводные наушники Soundcore Liberty 5 Pro и Liberty 5 Pro Max, оснащённые аудиочипом с искусственным интеллектом Thus, который компания анонсировала месяц назад — он используется для работы системы шумоподавления и обеспечения чёткой слышимости голоса при звонках даже в условиях шумной обстановки.

Источник изображений: soundcore.com

Источник изображений: soundcore.com

Модель Anker Soundcore Liberty 5 Pro предлагается в синей, розовой, белой и чёрной расцветках. На зарядном кейсе размещён 0,96-дюймовый ЖК-дисплей, который можно использовать для управления системой активного шумоподавления (ANC) или включения режима прозрачности. ИИ-аудиочип Thus влияет на время автономной работы: при включённой системе ANC оно составляет 6,5 часа — если её отключить и учесть ресурс зарядного кейса, этот показатель вырастет до 28 часов. Зато эффективность ANC выросла на 100 % по сравнению с предыдущей моделью, за счёт уменьшения фонового шума улучшилась чёткость голоса, а также ускорилась реакция на 20 голосовых команд. Можно регулировать громкость, управлять воспроизведением и менять режимы ANC, просто попросив наушники об этом. Стоимость Anker Soundcore Liberty 5 Pro составляет $169,99.

Старшая модель Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max предлагается в чёрном и титаново-золотистом исполнении по цене $229,99. Наушники предлагают то же время автономной работы, защиту от пыли и воды по стандарту IP55, поддержку сети Apple Find My, но комплектуются более крупным 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем. Его можно использовать для настройки параметров и управления воспроизведением; зарядный кейс также может служить диктофоном для записи разговоров и совещаний. Если отправить запись на смартфон, приложение Soundcore сгенерирует расшифровку и выделит реплики каждого собеседника.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi выпустила свои первые открытые наушники-клипсы за $124
Sony выпустила юбилейные наушники WH-1000X The ColleXion за $650 с шумоподавлением и урезанной автономностью
Представлены накладные наушники Marshall Milton с активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов за $229
Lam Research собирается внедрять ИИ в оборудование для производства чипов, чтобы снизить уровень брака продукции
Anthropic ищет любые мощности для ИИ: в ход могут пойти чипы Microsoft Maia 200
Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах
Теги: anker, наушники, ии
anker, наушники, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства
Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker 25 мин.
Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max 48 мин.
Bungie после завершения поддержки Destiny 2 готовит не Destiny 3, а массовые увольнения 49 мин.
Apple попросила Верховный суд США пересмотреть решение, заставившее её поменять правила App Store 2 ч.
Дождались Японию: за неделю в Forza Horizon 6 сыграло 6 миллионов человек 4 ч.
GTA VI точно выйдет 19 ноября — Take-Two уже планирует, сколько денег принесёт игра 4 ч.
AMD внезапно обновила драйверы для древних видеокарт Polaris и Vega 12 ч.
Microsoft теряет GitHub: сервис захлестнули сбои, хаос и массовый уход разработчиков 13 ч.
Без техподдержки, апдейтов и прав: почти треть крупного российского бизнеса использует зарубежное ПО 13 ч.
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC 17 ч.
Учёные превратили дрожащий в руке смартфон в камеру, способную заглянуть за угол 2 мин.
Память в серверах Nvidia подорожала на 435 % при переходе от Blackwell к Vera Rubin — стойку оценили в $7,8 млн 7 мин.
Паника из-за дефицита памяти разогнала продажи ПК — выручка Lenovo взлетела на 27 % 11 мин.
Microsoft начала убирать с геймпадов для Xbox порт для аксессуаров 19 мин.
MacBook Pro OLED на подходе — Samsung почти готова к массовому выпуску дисплеев 20 мин.
Представлен сервер Delta Orca на базе Intel Xeon 6 для работы с неструктурированными данными 25 мин.
Инференс ИИ скоро подешевеет, но пользователи этого почти не заметят 26 мин.
Anker представила наушники Soundcore Liberty 5 Pro и Pro Max с фирменным ИИ-чипом Thus 43 мин.
IBM создаст контрактное производство чипов завтрашнего дня — квантовое 46 мин.
Потеря слуха и мёртвые цыплята: против майнинговой компании Mara подали очередной судебный иск в Техасе 3 ч.