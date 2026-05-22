Anker представила наушники Soundcore Liberty 5 Pro и Pro Max с фирменным ИИ-чипом Thus

Anker представила полностью беспроводные наушники Soundcore Liberty 5 Pro и Liberty 5 Pro Max, оснащённые аудиочипом с искусственным интеллектом Thus, который компания анонсировала месяц назад — он используется для работы системы шумоподавления и обеспечения чёткой слышимости голоса при звонках даже в условиях шумной обстановки.

Модель Anker Soundcore Liberty 5 Pro предлагается в синей, розовой, белой и чёрной расцветках. На зарядном кейсе размещён 0,96-дюймовый ЖК-дисплей, который можно использовать для управления системой активного шумоподавления (ANC) или включения режима прозрачности. ИИ-аудиочип Thus влияет на время автономной работы: при включённой системе ANC оно составляет 6,5 часа — если её отключить и учесть ресурс зарядного кейса, этот показатель вырастет до 28 часов. Зато эффективность ANC выросла на 100 % по сравнению с предыдущей моделью, за счёт уменьшения фонового шума улучшилась чёткость голоса, а также ускорилась реакция на 20 голосовых команд. Можно регулировать громкость, управлять воспроизведением и менять режимы ANC, просто попросив наушники об этом. Стоимость Anker Soundcore Liberty 5 Pro составляет $169,99.

Старшая модель Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max предлагается в чёрном и титаново-золотистом исполнении по цене $229,99. Наушники предлагают то же время автономной работы, защиту от пыли и воды по стандарту IP55, поддержку сети Apple Find My, но комплектуются более крупным 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем. Его можно использовать для настройки параметров и управления воспроизведением; зарядный кейс также может служить диктофоном для записи разговоров и совещаний. Если отправить запись на смартфон, приложение Soundcore сгенерирует расшифровку и выделит реплики каждого собеседника.