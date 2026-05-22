MacBook Pro OLED на подходе — Samsung почти готова к массовому выпуску дисплеев

Как и прогнозировал известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), к концу этого года Apple может начать выпуск MacBook Pro с OLED-дисплеем. Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, уже летом компания Samsung Display будет готова к запуску серийного производства OLED-панелей для ноутбуков.

По данным ресурса The Elec, Samsung Display достигла более чем 90-процентного выхода годных OLED-панелей поколения 8.6, предназначенных для Apple MacBook Pro следующего поколения. В некоторых аспектах техпроцесса выход годных панелей достигает 95 %. Панели будут готовы к массовому производству и последующей отгрузке для сборки ноутбуков Apple уже в июне, сообщается в публикации. Объём поставок может составить около 2 млн единиц.

Поскольку размеры дисплеев у MacBook Pro больше, чем у iPhone и iPad, это усложняет процесс их производства, включая обеспечение требований к яркости, однородности и предотвращению выгорания пикселей. То, что Samsung удалось достичь ключевых этапов, необходимых для массового производства, означает, что вскоре могут начаться поставки.

Вместе с тем следует учитывать, что дисплей — лишь один из компонентов ноутбука, и Apple, как и любой другой производитель электроники, сейчас сталкивается с нехваткой памяти и чипов, несмотря на то, что благодаря своим масштабам и авторитету компания имеет приоритетный доступ к этим компонентам.

Дефицит может сыграть свою роль и выпуск MacBook Pro с OLED-дисплеем могут отложить на 2027 год. Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что OLED-дисплеи получат только модели с чипами M6 Pro и M6 Max.