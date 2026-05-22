Microsoft начала убирать с геймпадов для Xbox порт для аксессуаров

Новые геймпады для игровых консолей Microsoft Xbox Series X и Series S получили конструктивное изменение. Они лишены привычного порта расширения в нижней части, который можно было задействовать, например, для подключения фирменных гарнитур времён Xbox One.

Новые геймпады, которые Microsoft выпустит в честь запуска Forza Horizon 6, не имеют порта расширения для подключения аксессуаров Xbox. Место, где прежде находился этот порт, попросту заглушено. На прошлой неделе в сети появилось изображение будущего геймпада Xbox Elite Controller Series 3, который не имеет никаких признаков порта расширения. Кроме того, на странице Xbox Wireless Controller в онлайн-магазине Microsoft в конце апреля появилась информация, согласно которой «не все версии этого контроллера оснащены портом расширения».

Отказ от использования порта расширения не является чем-то совершенно неожиданным. Дело в том, что разработчики не выпускали значимых аксессуаров для геймпадов Xbox с начала нынешнего поколения консолей. Наибольшей популярностью среди всех аксессуаров для порта расширения геймпадов Xbox пользовался так называемый чатпад, представляющий собой миниатюрную клавиатуру и появившийся ещё в эпоху Xbox 360. Он стал востребованным на Xbox One, когда онлайн-гейминг на консолях набирал обороты.

Со временем Microsoft перестала обращать внимание на аксессуары для геймпадов. К 2019 году стало ясно, что чатпад без лишнего шума снят с производства, хотя компания никогда не делала официального заявления по этому вопросу. На момент запуска консолей Xbox Series X и Series S все контроллеры оснащались портом расширения, но Microsoft не акцентировала на нём внимание и даже не упоминала в маркетинговых материалах. С тех пор не было никаких анонсов, касательно запуска обновлённых аксессуаров для геймпадов.

Теги: xbox, геймпад, консоли
Microsoft начала убирать с геймпадов для Xbox порт для аксессуаров
