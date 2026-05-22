Паника из-за дефицита памяти разогнала продажи ПК — выручка Lenovo взлетела на 27 %

Выручка китайской компании Lenovo, которая является крупнейшим в мире производителем ПК, в прошлом квартале подросла на 27 % — сильнее, чем ожидалось. Это объясняется стремлением частных потребителей приобрести новые ноутбуки и ПК в свете их дальнейшего неизбежного подорожания из-за дефицита памяти.

Как отмечает Reuters, данная отчётность вызвала рост курса акций Lenovo на 15 %. Подразделение компании, которое занимается производством ПК, планшетов и смартфонов, по итогам первого календарного квартала текущего года нарастило свою выручку на 24 % — это был максимальный квартальный прирост за последние пять лет. Lenovo призналась, что уже повысила цены на свои устройства из-за подорожания микросхем памяти.

Lenovo помогает справляться с ростом цен на память не только масштаб бизнеса, который даёт больше веса в переговорах с поставщиками, но и доступ к различным источникам компонентов, включая китайские. Например, местная компания CXMT, которая выпускает оперативную память, считает Lenovo одним из своих крупнейших клиентов. В первом квартале цены на память удвоились по сравнению с предыдущим кварталом, а в текущем могут вырасти ещё на 63 %, если прогнозы оправдаются.

Общая квартальная выручка Lenovo выросла на 27 % до $21,6 млрд, заметно превысив ожидания аналитиков, которые ориентировались на сумму $18,7 млрд в среднем. По словам представителей компании, она наращивала поставки ПК быстрее остального рынка — преимущество измерялось шестью процентными пунктами. Lenovo также наращивает поставки серверных систем для инфраструктуры ИИ, в этой сфере она располагает портфелем заказов на $21 млрд. Профильное подразделение нарастило выручку в первом квартале на 37 %. Чистая прибыль Lenovo выросла сразу на 479 % до $521 млн, почти в два раза превысив ожидания аналитиков.

Эксперты Counterpoint Research тоже хорошо оценивают преимущество Lenovo в темпах роста поставок ПК. Так, если весь рынок в первом квартале вырос на 3,2 % до 63,3 млн ПК, то Lenovo со своими 26 % рынка нарастила поставки на 9 % до 16,5 млн штук.