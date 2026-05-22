Зарядка от Valve Steam Controller оказалось травмоопасной — она может ударить током

Несмотря на относительно высокую цену и некоторые недочёты в программном плане, геймпад Steam Controller оказался успехом для Valve. Он комплектуется удобным зарядным устройством, благодаря которому остаётся постоянно готовым к работе. Но это зарядное устройство оказалось травмоопасным.

Пользователь сообщества Reddit обнаружил, что зарядка для Steam Controller, будучи подключённой к сети, постоянно остаётся активной — когда геймпад снимается с держателя, маленькие металлические контакты не отключаются. Владелец геймпада испытал это на собственном примере, когда коснулся этих контактов ремешком своих умных часов. У них оказался ремешок с магнитной застёжкой, то есть с металлической токопроводящей конструкцией. В итоге устройство попыталось «зарядить» этот ремешок и зашипело от короткого замыкания.

Такие решения использует не только Valve, но и другие производители: основной бюджет продукта вкладывается в геймпад, а на зарядном устройстве они экономят, чтобы удержать относительно невысокую цену. Конструкцию можно было бы изменить добавив дополнительный контакт, как это сделано в разъёме питания 12VHPWR на последних видеокартах Nvidia. Возможно, Valve предупредила об угрозе со стороны зарядного устройства Steam Controller в инструкции к нему — это уточнить не удалось. Если нет, то такой пункт следует включить в документацию, иначе производителя могут засудить.