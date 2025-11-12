Сегодня 13 ноября 2025
Valve представила игровой контроллер Steam Controller с трекпадами и магнитными стиками

Помимо новой Steam Machine и шлема виртуальной реальности Steam Frame компания Valve представила новый контроллер Steam Controller. Он разработан с учётом всех вариантов ввода для любых игр. Контроллер поддерживает любые устройства, где установлен Steam.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

Новинка оснащена кнопками ABXY, крестовиной, левым и правым аналоговыми триггерами, левым и правым бамперами, кнопками «Вид» и «Меню», кнопками Steam и меню быстрого доступа, а также четырьмя назначаемыми кнопками хвата на обратной стороне.

Также Steam Controller оснащён двумя полноразмерными магнитными стиками (TMR) с ёмкостными датчиками, имеет четыре вибромотора для тактильной отдачи (два в трекпадах для и два в сенсорах хвата).

Два трекпада размером 34,5 мм каждый оснащены датчиками давления для настраиваемой силы нажатия. Кроме того, устройство получило шестиосный гиростабилизатор и две ёмкостные сенсорные области на задней поверхности ручек.

Steam Controller поддерживает беспроводное соединение по радиоканалу 2,4 ГГц с частотой опроса каждые 4 мс. В комплект поставки входит передатчик Steam Controller Puck, который поддерживает подключение до четырёх Steam Controller. Сам Steam Controller Puck подключается к компьютеру через USB-C. Также есть подключение через Bluetooth (минимум версии 4.2, рекомендуется 5.0 или выше) и проводное подключение через USB-C.

Контроллер оснащён литий-ионной батареей ёмкостью 8,39 Вт⋅ч, которая обеспечивает более 35 часов игры без подзарядки. Valve поясняет, что заряд батареи расходуется быстрее при игре с отслеживанием контроллера камерами VR-шлема Steam Frame.

Steam Controller работает с любыми устройствами, на которых установлен клиент Steam или приложение Steam Link: компьютерами с Windows, macOS и Linux, а также планшетами и смартфонами. К Steam Machine контроллер можно подключить даже без Steam Controller Puck.

В продаже устройство появится в 2026 году. Цена пока не сообщается.

Источник:

Теги: контроллер, valve, геймпад
