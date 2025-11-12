Сегодня 12 ноября 2025
Valve представила Steam Frame — VR-шлем с фовеальным рендерингом и поддержкой всей библиотеки Steam

Компания Valve представила шлем виртуальной реальности Steam Frame, разработанный для поддержки всей библиотеки игр Steam — как VR, так и обычных. Устройство поступит в продажу в начале 2026 года.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

В основе Steam Frame используется процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 16 Гбайт унифицированной памяти LPDDR5X. Гаджет будет доступен в конфигурациях с 256 Гбайт и 1 Тбайт постоянной памяти UFS с возможностью расширения за счёт поддержки карт памяти microSD. Также устройство получило литий-ионную батарею ёмкостью 21,6 Вт⋅ч. Она заряжается через порт USB-C 2.0 (45 Вт), который также предназначен для передачи данных. Работает Steam Frame под управлением операционной системы SteamOS 3.

Шлем оснащён парой ЖК-дисплеев с разрешением 2160 × 2160 пикселей для каждого глаза и поддержкой частоты обновления от 72 до 144 Гц. Кастомные блинчатые линзы обеспечивают горизонтальный угол обзора до 110 градусов. Шлем поддерживает настройку диапазона межзрачкового расстояния от 60 до 70 мм; его можно использовать с обычными очками. Размер последних не должен превышать 140 мм в ширину. Для сравнения, шлем Valve Index оснащён экранами с разрешением 1440 × 1600 пикселей и частотой обновления до 144 Гц на каждый глаз.

Отслеживание осуществляется четырьмя внешними монохромными камерами и двумя внутренними датчиками слежения за глазами, которые также обеспечивают работу новой функции Foveated Streaming (фовеального рендеринга) от Valve, повышающей качество изображения и эффективность использования полосы пропускания в зависимости от направления взгляда пользователя. Valve заявляет о возможности десятикратного улучшения качества изображения при эффективной пропускной способности. ИК-подсветка обеспечивает точную работу даже в условиях слабого освещения.

Модульное оголовье шлема оснащено двойными стереодинамиками. Динамики направлены в противоположные стороны, чтобы устранять вибрации, которые могут негативно влиять на систему отслеживания. Возможности подключения включают Wi-Fi 7 (2×2), Bluetooth 5.3 и специальный адаптер Wi-Fi 6E 6 ГГц для потоковой передачи с ПК на шлем с низкой задержкой. Аккумулятор также находится в оголовье для лучшей балансировки. Общий вес Steam Frame составляет 440 г.

Новинка поставляется с комплектными контроллерами Steam Frame Controller. Каждый контроллер оснащён кнопками ABXY, крестовиной, магнитными стиками с ёмкостным сенсором, аналоговыми триггерами, бамперами и двухпозиционными кнопками захвата, а также тактильными функциями и системой отслеживания пальцев. Каждый контроллер весит 130 г и работает от одной батарейки типа AA около 40 часов.

Steam Frame — не просто шлем виртуальной реальности. Это полноценное автономное устройство, которому не нужен ПК для трансляции игр. Steam Frame поддерживает те же возможности SteamOS, что и другие устройства Valve, включая приостановку и возобновление работы, облачные сохранения и полноценную среду рабочего стола через KDE Plasma. Программа Steam Frame Verified поможет пользователям находить совместимые игры для автономного использования.

Valve также распространяет набор разработчика Steam Frame среди отдельных студий для улучшения совместимости как с VR-, так и с обычными играми. Стоимость Steam Frame пока не сообщается.

Теги: valve, steam frame, vr-шлем, виртуальная реальность
