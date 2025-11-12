Valve имеет немалый опыт разработки игровых консолей — как успешных, вроде Steam Deck, так и не слишком удачных, как представленная 12 лет назад Steam Machine, которая в оригинальном виде так и не вышла. Теперь Valve возродила тот амбициозный проект, но уже в совершенно иной форме — представлена новая Steam Machine. Фактически, это мощный мини-ПК на SteamOS, ориентированный на запуск практически любых игр из библиотеки Steam. Своего рода логичное развитие Steam Deck.

В основе Steam Machine — центральный процессор AMD на архитектуре Zen 4 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, работающий с тактовой частотой до 4,8 ГГц при энергопотреблении всего 30 Вт (TDP). Чип дополнен 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем NVMe на 512 Гбайт в базовой версии или 2 Тбайт в старшей. SSD используется стандартный — M.2 2230, так что при желании его не составит труда заменить на более ёмкий. Оперативная память, к слову, также заменяема — применены планки SO-DIMM, однако добраться до них не так просто: придётся разобрать всю систему.

Более интересной особенностью нового воплощения Steam Machine является графика — она здесь дискретная, что необычно для игровых консолей. Используется кастомный чип AMD на архитектуре RDNA 3 с 28 вычислительными блоками и 8 Гбайт видеопамяти GDDR6. Тактовая частота достигает 2,45 ГГц, а уровень энергопотребления — внушительных для компактной системы 110 Вт (TDP). По характеристикам графика близка к мобильной Radeon RX 7600M, но в целом она превосходит всё, что могут предложить сегодня компактные системы подобного класса.

По словам инженеров Valve, система в шесть раз мощнее Steam Deck и способна запускать любые современные игры в разрешении 4K, правда, при этом используется технология ИИ-масштабирования FSR. В реальных тестах Cyberpunk 2077 при разрешении 4K с FSR система демонстрировала стабильную производительность, хотя для более комфортной частоты кадров лучше переключиться на 1080p без апскейлинга, отмечает портал PC Gamer, успевший ознакомиться с приставкой.

Steam Machine работает на SteamOS — той самой Linux-системе, которая уже хорошо зарекомендовала себя в составе Steam Deck. Интерфейс, режим Big Picture, библиотеки, магазин — всё идентично. За совместимость с Windows-играми из библиотеки Steam отвечает прослойка Proton. За десять лет Valve довела её до стабильного состояния: большинство игр из Steam работают без «танцев с бубном». Единственное ограничение — античит-системы в некоторых мультиплеерных играх, таких как Fortnite или Battlefield, до сих пор не всегда совместимы с Proton.

Однако, как подчёркивают в Valve, пользователь сможет установить на Steam Machine и обычную Windows 11 — это всё же полноценный ПК, и пользователь волен менять программное обеспечение по своему усмотрению.

С точки зрения дизайна новая Steam Machine представляет собой почти идеальный куб высотой около 16 см, созданный с расчётом на размещение на полке или тумбе у телевизора либо в других ограниченных пространствах. При этом внутри — мощная система охлаждения: один большой радиатор охлаждает процессор, графику, память и питание, а воздушный поток обеспечивает всего один кастомный 120-миллиметровый вентилятор. Он практически бесшумен даже под нагрузкой, что делает систему идеальной для установки в жилых помещениях, отмечают журналисты.

Фронтальная панель корпуса съёмная, что облегчает чистку и даёт пространство для кастомизации. Valve экспериментирует с различными декоративными решениями — от деревянных накладок до тематических версий и вариантов с E Ink-дисплеем. Также в корпус встроена индикаторная светодиодная полоса, которую можно настроить на отображение загрузки игры, уведомлений или просто отключить.

Блок питания мощностью 200 Вт расположен в основании корпуса. Такое решение позволило сэкономить место и снизить количество внутренних компонентов, таких как дополнительные кронштейны и экранирующие элементы.

На фронтальной панели — два порта USB 3.0 и слот microSD, а сзади — ещё два USB 2.0, один USB-C (10 Гбит/с) и Ethernet. Устройство оснащено модулем Wi-Fi 6E и Bluetooth с четырьмя антеннами: две отвечают за Wi-Fi, одна — за Bluetooth, четвёртая — за подключение до четырёх Steam-контроллеров без дополнительного адаптера.

Steam Machine выйдет в 2026 году. Она будет доступна во всех регионах, где уже продаётся Steam Deck: США, Европе, Японии, Южной Корее, Австралии, Тайване и других. Цены пока не объявлены, но, по аналогии со Steam Deck, можно ожидать достаточно демократичный ценник, особенно для версии с 512‑Гбайт накопителем.