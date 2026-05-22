Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Bosch поможет стартапу Humanoid выпускат...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Bosch поможет стартапу Humanoid выпускать человекоподобных роботов на ногах и колёсах

Британский стартап в области робототехники Humanoid при поддержке Bosch наладит массовое производство промышленных человекоподобных роботов HMND 01. В ходе испытаний машины «продемонстрировали полную производительность в сложном промышленном рабочем процессе».

Источник изображения: thehumanoid.ai

Источник изображения: thehumanoid.ai

В рамках соглашения Bosch не просто выступает производственным подрядчиком — она также обеспечит стратегическое руководство и техническую экспертизу Humanoid. В её задачи входит проектирование оборудования, собственно производство, организация цепочки поставок и оптимизация затрат.

Платформа HMND 01 представлена в двух вариантах: двуногой и колёсной моделей. Двуногая имеет рост 179 см при массе 90 кг, она передвигается со скоростью 1,5 м/с (5,4 км/ч), а заряда аккумулятора хватает на три часа. Колёсная смотрится несколько жутковато; она имеет рост 220 см, массу 330 кг, передвигается со скоростью 2 м/с (7,2 км/ч), заряда батареи хватает на 4 часа. В обоих случаях роботы оперируют полезной нагрузкой массой до 15 кг.

В марте в немецком Бюле роботы HMND 01 в ходе испытаний выполнили ряд сложных задач. В полностью автономном режиме они переносили ящики с конвейерной ленты на тележку. Это были ящики разных размеров, формы и массы. Для анализа окружающей среды и деятельности в ней они пользуются системой искусственного интеллекта Humanoid KinetIQ. В ходе испытаний модель продемонстрировала «как техническую готовность, так и масштабируемость подхода». Роль Bosch со временем может вырасти — в будущих моделях могут появиться приводы и датчики немецкого производителя. Может быть, эти роботы сами станут собирать своих преемников.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае представлен первый универсальный робот для помощи по дому — ему уже ищут семью
Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт
Жуткие робо-волки стали новым оружием против медведей в Японии
Hobot выпустила робота-мойщика окон Hobot SP10 с подвижными скребками для кристально чистого результата
Работники чипового бизнеса Samsung выбили бонусы до $428 000 — остальные почувствовали себя обделёнными
Waymo перестала пускать роботакси на скоростные шоссе в США из соображений безопасности
Теги: humanoid, bosch, робот
humanoid, bosch, робот
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 2 ч.
Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint 3 ч.
Новый большой патч для Crimson Desert добавил детёнышей виверн и позволил Клиффу использовать дробовик 4 ч.
Meta переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook и ИИ-поиск ответов 4 ч.
Техас подал иск против Meta и WhatsApp — мессенджер соврал про зашифрованные переписки 4 ч.
Red Dead Redemption 2 вошла в тройку самых продаваемых игр за всю историю 5 ч.
Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker 6 ч.
Bungie после завершения поддержки Destiny 2 готовит не Destiny 3, а массовые увольнения 6 ч.
Apple попросила Верховный суд США пересмотреть решение, заставившее её поменять правила App Store 6 ч.
Дождались Японию: за неделю в Forza Horizon 6 сыграло 6 миллионов человек 9 ч.
Sparkle выпустила тонкую видеокарту Arc Pro B50 Blower с «турбиной» для рабочих станций 4 мин.
Microsoft потеряла директора по маркетингу, который проработал в компании 35 лет 6 мин.
Hobot выпустила робота-мойщика окон Hobot SP10 с подвижными скребками для кристально чистого результата 39 мин.
Anthropic заплатит SpaceX $45 млрд за аренду ИИ-мощностей xAI 46 мин.
Дата-центры Nebius в США получат топливные элементы Bloom Energy 55 мин.
Зарядка от Valve Steam Controller оказалось травмоопасной — она может ударить током 2 ч.
Работники чипового бизнеса Samsung выбили бонусы до $428 000 — остальные почувствовали себя обделёнными 2 ч.
Gigabyte выпустила 27-дюймовый игровой WOLED-монитор GO27Q24G с QHD и 240 Гц 2 ч.
Lenovo представила геймерский смартфон Legion Y70 и пару планшетов Legion Y900 с большими экранами 2 ч.
Wi-Fi 6 с подогревом: Netcraze представила уличную точку доступа Stellar 6 NAP-650 2 ч.