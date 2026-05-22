Bosch поможет стартапу Humanoid выпускать человекоподобных роботов на ногах и колёсах

Британский стартап в области робототехники Humanoid при поддержке Bosch наладит массовое производство промышленных человекоподобных роботов HMND 01. В ходе испытаний машины «продемонстрировали полную производительность в сложном промышленном рабочем процессе».

В рамках соглашения Bosch не просто выступает производственным подрядчиком — она также обеспечит стратегическое руководство и техническую экспертизу Humanoid. В её задачи входит проектирование оборудования, собственно производство, организация цепочки поставок и оптимизация затрат.

Платформа HMND 01 представлена в двух вариантах: двуногой и колёсной моделей. Двуногая имеет рост 179 см при массе 90 кг, она передвигается со скоростью 1,5 м/с (5,4 км/ч), а заряда аккумулятора хватает на три часа. Колёсная смотрится несколько жутковато; она имеет рост 220 см, массу 330 кг, передвигается со скоростью 2 м/с (7,2 км/ч), заряда батареи хватает на 4 часа. В обоих случаях роботы оперируют полезной нагрузкой массой до 15 кг.

В марте в немецком Бюле роботы HMND 01 в ходе испытаний выполнили ряд сложных задач. В полностью автономном режиме они переносили ящики с конвейерной ленты на тележку. Это были ящики разных размеров, формы и массы. Для анализа окружающей среды и деятельности в ней они пользуются системой искусственного интеллекта Humanoid KinetIQ. В ходе испытаний модель продемонстрировала «как техническую готовность, так и масштабируемость подхода». Роль Bosch со временем может вырасти — в будущих моделях могут появиться приводы и датчики немецкого производителя. Может быть, эти роботы сами станут собирать своих преемников.