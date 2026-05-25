Сегодня 25 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Realme выпустит в России доступные смарт...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Realme выпустит в России доступные смартфоны P4, P4x и P4 Lite

В дополнение к дебютировавшему в апреле на российском рынке флагману Realme P4 Power китайский производитель в ближайшие месяцы начнёт продажи ещё трёх смартфонов: Realme P4, P4x и P4 Lite. Основными достоинствами линейки останутся продолжительная автономная работа, отзывчивый интерфейс и функции искусственного интеллекта для мобильных игр.

Источник изображений: Realme

Источник изображений: Realme

Смартфон Realme P4 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 685 с 8 Гбайт оперативной памяти; его высокую производительность в играх обеспечивает система охлаждения площадью 15 292 мм2. AMOLED-дисплей имеет диагональ 6,8 дюйма, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 4000 кд/м2; в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. На задней панели имеется программируемый световой индикатор с ИИ (AI Pulse Light) — он отображает девять цветов и поддерживает пять скоростей мигания. Индикатор может реагировать на события в игре, сопровождать уведомления и входящие звонки от конкретных контактов, показывать обратный отсчёт камеры, уровень заряда, а также синхронизироваться с потоковыми сервисами.

Аккумулятор Titan Battery поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и реверсивную зарядку на 10 Вт; его ресурса хватит на 1600 циклов или шесть лет работы. В наличии сертификат ударопрочности MIL-STD 810H и защита по стандарту IP65. Корпус усилен внутренним алюминиевым каркасом и выдерживает давление до 25 кг без деформации. В шумных условиях громкость динамика можно усилить до 400 % в режиме UltraBoom. Вдохновлённый автоспортом дизайн Aero Racing представлен в фиолетовом (Racing Purple) и зелёном (Racing Green) исполнениях.

Модель Realme P4x комплектуется кремний-углеродным аккумулятором Titan Battery ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой прямой (45 Вт) и обратной (6 Вт) зарядки, рассчитанным на семь лет эксплуатации. Защита от пыли и брызг соответствует стандарту IP64, имеется сертификат ударопрочности MIL-STD 810H — за неё отвечает конструкция с усиленным алюминиевым каркасом и амортизирующими вставками. 6,8-дюймовый ЖК-дисплей имеет частоту обновления 120 Гц, а читаемость на солнце обеспечивает функция AI Outdoor Mode. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей и поддерживает ИИ-обработку; функция UltraBoom позволяет увеличивать громкость до 300 % (до 86 дБ). Отмечены также функция Mini Capsule, сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке питания, датчик приближения и поддержка двух nano-SIM с выделенным слотом microSD. Дизайн Aero Racing предлагается в расцветках Phantom Blue (синяя) и Racing White (белая).

Самым доступным в серии является смартфон Realme P4 Lite с энергоэффективным процессором Unisoc T7250 (T615) и поддержкой динамического расширения памяти до 12 Гбайт. IPS-дисплей имеет диагональ 6,8 дюйма, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 900 кд/м2. Присутствует режим UltraBoom с усилением громкости до 300 %. Аккумулятор имеет ёмкость 7000 мА·ч, поддерживаются прямая (15 Вт) и обратная (6 Вт) зарядка. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP64; высокую прочность снова обеспечивает конструкция ArmorShell. Модель доступна в расцветках Purple (фиолетовая) и Gray (серая).

Все три смартфона серии P4 комплектуются ИИ-движком AI Game Partner. Он предлагает режим GT Boost для повышения производительности процессора и частоты опроса сенсорного экрана; оптимизацию сетевого подключения с выходом на канал с самым сильным сигналом; режим Pure Background, блокирующий автозапуск приложений в фоновом режиме; Immersive Mode, отключающий звонки и уведомления во время игр; а также защиту от случайных касаний по краям дисплея. Имеется пакет ИИ-инструментов NEXT AI для работы с фото и видео. Оболочка realme UI на базе Android 16 предлагает российским пользователям интеграцию ИИ-помощника «Алиса» от «Яндекса». Смартфоны Realme P4, P4x и P4 Lite будут официально представлены и поступят в продажу в России 7 июля 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен смартфон Realme 16T с дисплеем на 144 Гц и аккумулятором на 8000 мА·ч
В России стартовали продажи смартфона Realme 16 5G с селфи-зеркалом у основной 50-Мп камеры — от 33 тыс. рублей
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Lenovo представила геймерский смартфон Legion Y70 и пару планшетов Legion Y900 с большими экранами
Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства
Теги: realme, смартфон, россия
realme, смартфон, россия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6, и это не Fortnite
Классические компьютеры отняли у квантовых машин монополию на симуляцию сотен кубитов — помогли тензорные сети
Xiaomi советует не откладывать покупку смартфона — цены будут расти и дальше
Производители HBM планируют физически отделить память от GPU, чтобы активнее наращивать её объём
DeepSeek оставила навсегда 75-процентную скидку на ИИ-модель V4-Pro
В России сбоит DeepSeek — РКН отрицает блокировку 13 ч.
Более 1200 приложений исчезли из российского App Store за год 17 ч.
Кооперативный космический боевик Starseeker: Astroneer Expeditions выйдет совсем скоро — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam 18 ч.
Стартапы массово переходят на Claude Code, а GitHub Copilot теряет позиции 24-05 10:15
Новая статья: Zero Parades: For Dead Spies — шпион, выйди вон. Рецензия 24-05 00:07
ИИ-супермодель Claude Mythos всего за месяц обнаружила свыше 10 тыс. уязвимостей в ПО 23-05 19:54
WhatsApp покажет отдельным списком, кто из контактов онлайн 23-05 16:59
В Linux обнаружена очередная серьёзная уязвимость — и ей уже десять лет 23-05 16:57
Firefox перестал вылетать на ПК с процессорами Intel Raptor Lake — на исправление ошибки ушёл год 23-05 16:29
Outlook Classic перестал показывать картинки, но Microsoft обещала всё починить 23-05 16:23
Представлен 48-узловой ИИ-сервер Firefly CSC2-N48SPK3 с архитектурой RISC-V 7 мин.
Realme выпустит в России доступные смартфоны P4, P4x и P4 Lite 8 мин.
Аппаратный «ZIP-ускоритель» Huawei сжимает архивные данные в 90 раз 2 ч.
Телескоп Gemini North показал туманность «Хрустальный шар» вокруг умирающей звезды 4 ч.
Huawei намерена за пять лет догнать 1,4-нм чипы конкурентов с помощью «закона тау» и нового принципа проектирования 4 ч.
Новая статья: Обзор Intel Core Ultra 5 250K Plus или как Arrow Lake превратился в «топ за свои деньги» 11 ч.
Французский консорциум AION подал заявку на строительство ИИ-гигафабрики в Европе 11 ч.
США поддержали строительство в Огайо 10-ГВт кампуса ИИ ЦОД при участии SoftBank 11 ч.
Глава Samsung Electronics провёл закрытые переговоры с MediaTek для обсуждения поставок полупроводников 16 ч.
Lisuan Tech оформила 30 тыс. предзаказов на видеокарты LX 7G100 и опубликовала рекомендованные настройки для 40 игр 17 ч.