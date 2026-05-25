Realme выпустит в России доступные смартфоны P4, P4x и P4 Lite

В дополнение к дебютировавшему в апреле на российском рынке флагману Realme P4 Power китайский производитель в ближайшие месяцы начнёт продажи ещё трёх смартфонов: Realme P4, P4x и P4 Lite. Основными достоинствами линейки останутся продолжительная автономная работа, отзывчивый интерфейс и функции искусственного интеллекта для мобильных игр.

Смартфон Realme P4 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 685 с 8 Гбайт оперативной памяти; его высокую производительность в играх обеспечивает система охлаждения площадью 15 292 мм2. AMOLED-дисплей имеет диагональ 6,8 дюйма, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 4000 кд/м2; в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. На задней панели имеется программируемый световой индикатор с ИИ (AI Pulse Light) — он отображает девять цветов и поддерживает пять скоростей мигания. Индикатор может реагировать на события в игре, сопровождать уведомления и входящие звонки от конкретных контактов, показывать обратный отсчёт камеры, уровень заряда, а также синхронизироваться с потоковыми сервисами.

Аккумулятор Titan Battery поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и реверсивную зарядку на 10 Вт; его ресурса хватит на 1600 циклов или шесть лет работы. В наличии сертификат ударопрочности MIL-STD 810H и защита по стандарту IP65. Корпус усилен внутренним алюминиевым каркасом и выдерживает давление до 25 кг без деформации. В шумных условиях громкость динамика можно усилить до 400 % в режиме UltraBoom. Вдохновлённый автоспортом дизайн Aero Racing представлен в фиолетовом (Racing Purple) и зелёном (Racing Green) исполнениях.

Модель Realme P4x комплектуется кремний-углеродным аккумулятором Titan Battery ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой прямой (45 Вт) и обратной (6 Вт) зарядки, рассчитанным на семь лет эксплуатации. Защита от пыли и брызг соответствует стандарту IP64, имеется сертификат ударопрочности MIL-STD 810H — за неё отвечает конструкция с усиленным алюминиевым каркасом и амортизирующими вставками. 6,8-дюймовый ЖК-дисплей имеет частоту обновления 120 Гц, а читаемость на солнце обеспечивает функция AI Outdoor Mode. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей и поддерживает ИИ-обработку; функция UltraBoom позволяет увеличивать громкость до 300 % (до 86 дБ). Отмечены также функция Mini Capsule, сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке питания, датчик приближения и поддержка двух nano-SIM с выделенным слотом microSD. Дизайн Aero Racing предлагается в расцветках Phantom Blue (синяя) и Racing White (белая).

Самым доступным в серии является смартфон Realme P4 Lite с энергоэффективным процессором Unisoc T7250 (T615) и поддержкой динамического расширения памяти до 12 Гбайт. IPS-дисплей имеет диагональ 6,8 дюйма, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 900 кд/м2. Присутствует режим UltraBoom с усилением громкости до 300 %. Аккумулятор имеет ёмкость 7000 мА·ч, поддерживаются прямая (15 Вт) и обратная (6 Вт) зарядка. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP64; высокую прочность снова обеспечивает конструкция ArmorShell. Модель доступна в расцветках Purple (фиолетовая) и Gray (серая).

Все три смартфона серии P4 комплектуются ИИ-движком AI Game Partner. Он предлагает режим GT Boost для повышения производительности процессора и частоты опроса сенсорного экрана; оптимизацию сетевого подключения с выходом на канал с самым сильным сигналом; режим Pure Background, блокирующий автозапуск приложений в фоновом режиме; Immersive Mode, отключающий звонки и уведомления во время игр; а также защиту от случайных касаний по краям дисплея. Имеется пакет ИИ-инструментов NEXT AI для работы с фото и видео. Оболочка realme UI на базе Android 16 предлагает российским пользователям интеграцию ИИ-помощника «Алиса» от «Яндекса». Смартфоны Realme P4, P4x и P4 Lite будут официально представлены и поступят в продажу в России 7 июля 2026 года.