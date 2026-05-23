Google обжаловала решение суда о «покупке» своему поиску места на iPhone

Google обжаловала антимонопольное решение суда от 2024 года, согласно которому компания нарушила закон, выплачивая Apple вознаграждение за статус поисковой системы по умолчанию в iPhone. В апелляционной жалобе Google настаивает, что её лидерство на рынке достигнуто благодаря «качеству продукта и честной конкуренции», а не недобросовестным соглашениям.

Источник изображения: macrumors.com

Как пишет издание MacRumors, в заявлении, направленном в Апелляционный суд США по округу Колумбия, представители Google указали на ошибочность выводов суда первой инстанции. Компания настаивает, что статус поисковой системы по умолчанию на iPhone был получен благодаря инновациям, масштабным инвестициям и честной конкуренции. По мнению корпорации, Apple сделала обоснованный выбор, при этом пользователи всегда имели возможность свободно переключаться на другие браузеры и поисковики. Google подчеркнула, что одержала победу на рынке справедливо, не препятствуя развитию конкурентов.

Особое внимание в апелляции уделяется судебным предписаниям, обязывающих компанию делиться поисковыми данными с компаниями, разрабатывающим искусственный интеллект, например, с OpenAI. Корпорация заявляет, что создатели нейросетей уже достигли колоссального успеха в технологиях и не нуждаются в бесплатном использовании чужих достижений, тем более, что продукты на основе ИИ «даже не существовали» в период, охваченный иском Министерства юстиции. Хотя антимонопольные санкции формально вступили в силу 3 февраля, Google пока не передавала конкурентам какие-либо данные, касающиеся своих технологий.

Процесс затягивается, поскольку назначенный судьёй Технический комитет ещё не утвердил условия лицензирования, стандарты конфиденциальности и критерии отбора компаний-конкурентов. Устные слушания по апелляции пока не назначены, поэтому дальнейшее развитие событий ожидается не ранее конца 2026 или начала 2027 года.

Напомним, в ходе судебного разбирательства Министерство юстиции США также настаивало на принудительной продаже браузера Chrome и возможного структурного выделения операционной системы Android в отдельный бизнес, однако эти требования не были реализованы. В итоге суд лишь запретил Google заключать эксклюзивные контракты на распространение поисковой системы по умолчанию, оставив право оплачивать своё присутствие на устройствах сторонних производителей в качестве одной из опций.

