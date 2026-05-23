Техногиганты в последний момент отговорили Трампа подписывать указ об обязательных проверках ИИ

Продолжавшаяся 11 часов серия телефонных разговоров с руководителями крупных технологических компаний помогла убедить президента США Дональда Трампа (Donald Trump) не подписывать в минувший четверг, 21 мая, указ об искусственном интеллекте, сообщает Washington Post.

Источник изображения: Library of Congress / unsplash.com

С главой государства побеседовали бывший «царь» по вопросам ИИ и криптовалют Дэвид Сакс (David Sacks), гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk), а также основатель Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) — они предупредили Трампа, что новая система административной проверки систем ИИ может стать препятствием к развитию технологии, лежащей в основе экономики США. Белый дом уже разослал лидерам технологических компаний приглашения на церемонию подписания документа в четверг днём. За несколько часов до начала мероприятия Трамп объявил репортёрам в Овальном кабинете, что отменил его, потому что проект указа ему «не понравился». «Я на самом деле подумал, что это могло стать препятствием. И хочу убедиться, что его не будет», — заявил президент. Маск впоследствии заверил, что не был знаком с содержанием документа.

В проекте указа, пишет Washington Post, говорилось о создании добровольной системы, в рамках которой разработчики ИИ предоставляли бы властям доступ к своим моделям за 90 дней до их выпуска в широкий доступ. Это дало бы правительственным структурам возможность проводить их проверку на наличие опасных функций, выявлять уязвимости и вырабатывать меры защиты, прежде чем хакеры или иностранные противники смогли бы злоупотребить этими функциями. «Ничто в этом разделе не должно толковаться как санкционированное создание требований по обязательному государственному лицензированию, предварительной очистке или разрешений на разработку, публикацию, выпуск или распространение новых моделей, в том числе передовых», — гласит соответствующий фрагмент документа.

Эксперты технологической отрасли предупредили Трампа, что, оставаясь добровольной на бумаге, эта система могла привести к фактическому обязательному режиму, при котором компаниям пришлось бы добиваться от властей разрешения на выпуск систем. Вопрос обсуждался до позднего вечера среды, 20 мая; некоторые представители администрации заявили, что в существующей редакции этот документ дал бы Китаю возможность манипулировать новыми моделями и осуществлять атаки на США. Он бы замедлил развитие инноваций, и привёл к тому, что США проиграли бы гонку с Китаем. Могло дойти и до того, что компании задерживали бы выпуск даже мелких обновлений своих моделей; а преемник Трампа получил бы возможность злоупотреблять строгими нормами в отношении ИИ — такими они были в эпоху президентства Джо Байдена (Joe Biden). Документ, вероятно, будет отправлен на доработку, сообщили в Белом доме.

Теги: дональд трамп, указ, ии
