Увольнять сотрудников из-за ИИ становится невыгодно — тот оказался дороже

Современные компании всё чаще подталкивают сотрудников максимально использовать искусственный интеллект в работе, повысить их производительность труда. Но эта стратегия становится всё менее выгодной экономически — обращение к ИИ стремительно дорожает, пишет Fortune.

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

Microsoft начала аннулировать большинство рабочих лицензий на ИИ-программиста Anthropic Claude Code и переводить инженеров на собственный инструмент GitHub Copilot CLI — компания начала использовать Claude Code всего за полгода до этого, побуждая разработчиков экспериментировать с этим решением. Оно стало популярным, и, возможно, даже слишком. Отмена лицензий, однако, не повлияет на сделку Anthropic с Microsoft Foundry: разработчик ИИ получает от софтверного гиганта инвестиции в размере $5 млрд и в ответ обязуется закупить вычислительные мощности Azure в размере $30 млрд.

Нечто похожее произошло в Uber — её инженеры всего за четыре месяца исчерпали бюджет компании на средства ИИ на 2026 год. А прежде руководство Uber стимулировало внедрение ИИ и даже составляло рейтинги, ранжирующие отделы по использованию ИИ в работе. Стоимость внедрения ИИ становится всё более серьёзным препятствием для бизнеса, а экономика замены или хотя бы дополнения человеческого труда может оказаться сложнее, чем говорилось в прогнозах. И даже вице-президент по прикладному глубокому обучению в Nvidia Брайан Катанзаро (Bryan Catanzaro) недавно признался: «В моём отделе стоимость вычислительных ресурсов намного превышает затраты на сотрудников».

Uber и Microsoft не единственные подталкивали сотрудников использовать ИИ по максимуму: даже в Meta сформировали таблицу лидеров под названием «Клодеономика» в честь моделей Anthropic Claude; а в Amazon сотрудникам рекомендовали «максимально использовать токены ИИ» — базовые единицы вычислительных ресурсов ИИ. Но когда поставщики услуг начинают взимать плату на основе потребления токенов, ИИ стремительно дорожает. Согласно прогнозам Goldman Sachs, к 2030 году потребление ИИ-токенов вырастет в 24 раза и достигнет 120 квадриллионов в месяц. Предприятия будут чаще обращаться к ИИ-агентам для повышения производительности труда, и их совокупные расходы будут расти даже при снижении цены за один токен.

По версии аналитиков Gartner, развёртывание ИИ-модели с триллионом параметров в 2030 году подешевеет на 90 % по сравнению с 2025 годом. Но облегчения это не принесёт, потому что предназначенные для управления ИИ-агентами модели потребляют при решении задач больше токенов, чем стандартные. Рост потребления может опережать снижение удельных затрат, а поставщики ИИ не смогут полностью переложить снижение затрат на потребителей. В итоге стоимость вычислений, вероятно, дополнительно вырастет.

Суровая реальность может скорректировать планы некоторых компаний по развёртыванию ИИ-агентов. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что с каждым сотрудником его компании однажды будут работать около сотни ИИ-агентов, и во всей организации будут действовать цифровые двойники. Если потребление токенов будет расти быстрее, чем снижаются удельные цены, будущее грозит обернуться большими затратами, чем ожидают руководители.

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

