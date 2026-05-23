Производителей компонентов для жёстких дисков заподозрили в завышении цен на протяжении 13 лет

Почти против всех крупных производителей компонентов для жёстких дисков в США подан коллективный иск, в котором эти компании обвиняются в ценовом сговоре — из-за него, предположительно, выросли цены на HDD для реселлеров и конечных потребителей. В случае победы американские торговые компании и потребители, которые приобретали жёсткие диски или компьютеры с ними, смогут претендовать на денежную компенсацию.

Источник изображения: William Warby / unsplash.com

В документах упоминаются две группы ответчиков: одна связана с TDK, вторая — с NHK Spring. Выпускаемые этими компаниями компоненты используются в 97 % всех жёстких дисков в мире, поэтому логично предположить, что иск распространяется на продукцию всех основных производителей HDD: Seagate, Western Digital и Toshiba.

Дата судебного заседания ещё не назначена, и гарантии победы отсутствуют, подчёркивает сторона истцов. Однако это дело выступает прямым продолжением антимонопольного иска от 2019 года против тех же ответчиков. В Канаде коллективный иск уже был утверждён, а апелляция отклонена в 2022 году.

Подвески магнитных головок являются одними из важнейших компонентов жёсткого диска — они перемещают считывающе-записывающую головку (кончик «иглы») и требуют исключительной точности как при производстве, так и в работе. Предполагаемая схема ценового сговора действовала с января 2003 года по 31 декабря 2016 года — в её результате, утверждают истцы, завышались цены на производство HDD, и это бремя впоследствии перекладывалось на потребителей. Отдельные потребители могут выйти из коллективного иска и добиваться справедливости своими силами — заявку на это можно подать до 23 августа 2026 года.

Теги: tdk, nhk, жёсткий диск, судебное разбирательство
