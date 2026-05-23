Firefox перестал вылетать на ПК с процессорами Intel Raptor Lake — на исправление ошибки ушёл год

Mozilla успешно устранила связанную с браузером Firefox ошибку, из-за которой он испытывал сбои на настольных системах с процессорами Intel Raptor Lake. Штатный режим работы программы вернулся в версии Firefox 151.01; исправление ошибки заняло больше года.

Инженеры Mozilla ликвидировали сбои в процедуре сжатия zlib-rs, где некорректно отображались некоторые значения dist, что приводило к сбоям из-за выхода за пределы индекса. Первопричина была связана с инструкциями процессоров Intel Raptor Lake — RPL050 и RPL060, — которые иногда приводили к тому, что ядра чипов считывали некорректные или устаревшие данные.

Старший инженер-разработчик Габриэле Свельто (Gabriele Svelto) обратил внимание на эту проблему в прошлом году — он обвинил Intel в нестабильной работе процессоров и указал на многочисленные жалобы на сбои браузера на системах с Raptor Lake, особенно в регионах, где установилась жара. Число сбоев значительно уменьшилось с обновлением микрокода Intel 0x12c, но после выхода версии 0x12F ошибки вернулись.

Проблемы со стабильностью процессоров Intel Raptor Lake начали массово проявляться в конце 2022 года — несколько месяцев производителю потребовалось, чтобы подтвердить, что первопричина связана с физической деградацией чипов под длительным воздействием чрезмерного напряжения и тепла. Обновления микрокода помогали смягчить последствия сбоев, но не вернуть вышедшие из строя процессоры к штатному режиму работы. Столкнувшимся с проблемой клиентам Intel продлила гарантию с трёх до пяти лет.

Пользователям Mozilla Firefox на системах с процессорами Intel Raptor Lake 13-го и 14-го поколений рекомендуется установить последнюю версию браузера.