Производитель умных колец Oura подал заявку на IPO

Вскоре компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX станет публичной, и это будет, как ожидается, крупнейшее первичное размещение акций в истории. Но космический оператор оказался не единственным из тех, кто на этой неделе подал соответствующую заявку — это сделал также финский производитель умных колец Oura.

В минувший четверг, 21 мая, Oura конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США форму S-1 в рамках подготовки в IPO. Основанная в 2015 году финская компания выпускает одни из самых популярных устройств для отслеживания показателей здоровья — в отличие от Fitbit, Garmin и Apple Watch это элегантные и ненавязчивые кольца.

Кольца Oura следят за активностью, сном и ежедневной «готовностью» владельца и фиксируют иные показатели здоровья; их носят люди по всему миру. В рамках последнего раунда финансирования в сентябре прошлого года компания раскрыла, что продала к тому моменту 5,5 млн умных колец — годом ранее этот показатель был 2,5 млн.

Осенью минувшего года финская компания привлекла инвестиции на сумму $875 млн при оценке в $11 млрд; в 2024 году её оценили в $5 млрд. Недавно Oura представила собственную модель искусственного интеллекта, ориентированную на показатели женского здоровья.