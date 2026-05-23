WhatsApp покажет отдельным списком, кто из контактов онлайн

В последней бета-версии WhatsApp для iPhone упомянут обновлённый интерфейс списка контактов, в котором будет упрощён просмотр тех, кто находится в сети и кто был в последнее время активен, сообщает ресурс WABetaInfo.

Пользователи WhatsApp могут выбирать, имеют ли другие контакты доступ к их статусу онлайн. Соответственно, мессенджер позволяет пользователям видеть онлайн-статус другого человека, только если они сами сделали этот статус видимым. Тем не менее, чтобы увидеть, в сети конкретный контакт или нет, необходимо открыть переписку с ним и посмотреть в верхнюю область чата — там показано, находится ли этот контакт онлайн, и когда он был активе в последний раз.

Сейчас администрация WhatsApp разрабатывает функцию, которая позволит в формате списка увидеть, какие из контактов в данный момент находятся в сети. В верхней части нового центра контактов будут отображаться избранные; затем те, кто в данный момент находятся в сети; а ниже — те, что были активны недавно.

Доступ к новому разделу контактов WhatsApp будет осуществляться через экран настроек, и он будет подчиняться тем же правилам конфиденциальности, что и текущий индикатор статуса онлайн. Чётких сроков выхода функции в открытый доступ пока нет.