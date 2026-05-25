Пентагон опубликовал 64 новых файла о НЛО и пообещал продолжить раскрывать материалы

Пентагон обнародовал вторую подборку рассекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО) — 64 файла общим объёмом 70,1 Мбайт. Её выложили в рамках инициативы администрации Дональда Трампа (Donald Trump) по раскрытию данных о неопознанных аномальных явлениях (НАЯ). В неё вошли видео, аудиозаписи переговоров астронавтов и съёмка перехвата объекта над озером Гурон в 2023 году.

Файлы помечены грифом «Разрешено к публикации — 22 мая 2026 года» и выложены через новый ведомственный портал PERSUE — президентскую систему публикации сведений о встречах с НАЯ. В подборке 51 видеофайл, семь аудиозаписей и полдюжины PDF-документов. Это уже вторая партия: первая, из 161 документа, появилась 8 мая. «Министерство войны действует совместно с президентом Трампом, чтобы обеспечить беспрецедентную прозрачность в вопросе о том, что нашему правительству известно о неопознанных аномальных явлениях», — заявил министр войны США Пит Хегсет (Pete Hegseth). По его словам, материалы долго оставались под грифом секретности, и теперь американцам пора увидеть всё самим.

Среди них — материалы Министерства энергетики США (DOE), данные с одного из предприятий американского ядерного оружейного комплекса и документ о работе советской разведки. Одно из видео, судя по всему, запечатлело, как в 2023 году американский истребитель сбил неопознанный объект над озером Гурон на границе США и Канады. Перехват совпал по времени с нашумевшей историей о китайском аэростате-шпионе того же года, хотя позднее, по данным CBS, появились сообщения, что объект мог быть любительским воздушным шаром.

В другом файле приведено свидетельство действующего старшего офицера американской разведки. Он рассказывает о близких встречах с НАЯ на борту военного вертолёта в конце 2025 года и о светящихся оранжевых шарах рядом с вертолётом. После увиденного, по его словам, он и экипаж практически потеряли дар речи. Есть в записях и переговоры астронавтов NASA времён миссий «Аполлон» и «Меркурий»: они описывают замеченные в космосе объекты, которые сами называли светлячками и снежинками. Позднее в NASA объяснили это тем, что от корпуса корабля отделились частицы замёрзшего конденсата.

Первая реакция оказалась в основном скептической: люди разочарованы и устали вглядываться в точки на экране. В ветке на Reddit, где спрашивали, довольны ли пользователи второй публикацией, ответы были по большей части резкими. «Снова размытые видео и неверно истолкованные переговоры NASA. Ничего не меняет», — написал один из участников. «В этой подборке явно видны птицы. Пустая трата времени», — добавил другой. А когда кто-то из участников посетовал, что хочет увидеть тела, собеседник коротко отрезал: «Их не существует, либо вам их никогда не покажут. Просто смирись».

С момента появления раздела war.gov/UFO в начале месяца сайт собрал более 1 млрд обращений со всего мира, сообщил представитель Министерства войны США по связям с общественностью и главный официальный представитель Пентагона Шон Парнелл (Sean Parnell). По его словам, это говорит о небывалом интересе и к самой теме, и к усилиям администрации Трампа по раскрытию данных. Парнелл добавил, что третья публикация уже готовится, а новые материалы будут выходить поэтапно. Точную дату он пока не назвал.